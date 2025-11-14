Gừng hỗ trợ giảm cholesterol, hạ đường huyết và kiểm soát huyết áp ra sao? 14/11/2025 15:19

(PLO)- Gừng là một loại thảo dược quý, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ nhờ hơn 100 thành phần hoạt tính sinh học.

Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh gừng có khả năng hỗ trợ kiểm soát 10 tình trạng bệnh lý kinh niên sau đây.

Gừng hỗ trợ kiểm soát 10 bệnh lý như giảm cholesterol cao, viêm khớp và đường huyết. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cholesterol cao

Tiêu thụ 2 gram gừng hoặc ít hơn mỗi ngày có thể giảm tổng lượng cholesterol và một số chất béo trong máu (lipid), điển hình là triacylglycerol.

Gừng cũng có thể hỗ trợ giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL hay cholesterol "xấu"). Gừng được đánh giá là an toàn khi dùng với liều lượng nhỏ.

Tình trạng tiêu hóa

Gừng giúp làm dịu dạ dày: 1,5 gram gừng đã được chứng minh có khả năng làm dịu chứng đau dạ dày.

1 gram gừng mỗi ngày có thể giảm buồn nôn và nôn liên quan đến thai kỳ. Gừng hỗ trợ kiểm soát bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) bằng cách giảm đầy hơi và chướng bụng.

Bổ sung kết hợp chiết xuất gừng và atisô cải thiện đáng kể tình trạng buồn nôn, đau dạ dày, đầy hơi và chướng bụng ở bệnh nhân khó tiêu chức năng.

Đau nửa đầu

Chiết xuất gừng có thể được sử dụng như một liệu pháp bổ trợ cho điều trị tiêu chuẩn (ví dụ: NSAID) nhằm nâng cao hiệu quả giảm đau nửa đầu cấp tính.

Trong một nghiên cứu, nhóm bệnh nhân được truyền gừng (chứa 20 miligram hoạt chất gingerol) cùng với thuốc giảm đau cho thấy kết quả khả quan hơn đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Viêm xương khớp (OA)

Gừng hữu ích như một liệu pháp phối hợp để giảm viêm tại chỗ ở bệnh thoái hóa khớp nhờ đặc tính kháng viêm. Nhiều tổ chức chuyên môn đã công nhận tiềm năng của gừng trong việc kiểm soát các triệu chứng của bệnh này.

Đau bụng kinh

Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong gừng (gingerol, shogaol, zingerone) giúp thư giãn các cơn co thắt cơ thường xảy ra trước và trong kỳ kinh nguyệt.

Gừng còn giúp giảm buồn nôn và khó tiêu (các triệu chứng thường gặp do thay đổi nội tiết tố) nhờ đặc tính giảm đầy hơi.

Huyết áp cao

Gừng có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp thông qua việc ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE).

Gừng cũng có thể hỗ trợ lưu lượng máu khỏe mạnh bằng cách giảm kết tập tiểu cầu.

Một số nghiên cứu cho thấy liều lượng 3 gram gừng trở lên mỗi ngày có thể làm giảm hiệu quả cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở người lớn từ 50 tuổi trở xuống mắc bệnh tiểu đường.

Đường huyết cao

Các hoạt chất cay và thơm trong gừng (gingerol, shogaol và zingerone) sở hữu đặc tính hạ đường huyết.

Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 2.000 miligram gừng mỗi ngày trong 10 tuần kết hợp với điều trị thông thường đã giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói và HbA1c (chỉ số kiểm soát đường huyết lâu dài).

Răng và nướu nhạy cảm

Gừng có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả cho thuốc không kê đơn (OTC) để giảm đau và chống viêm sau các thủ thuật phẫu thuật miệng.

Liều 400 miligram gừng uống ba lần mỗi ngày, trong ba ngày, có hiệu quả tương đương với ibuprofen trong việc giảm sưng và khó chịu sau phẫu thuật nướu.

Ho và cảm lạnh

Gừng chứa các hợp chất polysaccharides có đặc tính chống ho tự nhiên, thường được dùng kết hợp với các loại thảo mộc khác (ví dụ: vỏ quýt) để trị ho.

Các thành phần có lợi của gừng hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn và kháng virus, giúp làm suy yếu các tác nhân gây cảm lạnh. Ngậm kẹo cứng vị gừng có thể hỗ trợ giảm đau họng.

Sốt cỏ khô (Viêm mũi dị ứng)

Bổ sung gừng có thể là một lựa chọn thay thế tiềm năng cho các loại thuốc kháng histamine.

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy nhóm dùng 500 miligram chiết xuất gừng có sự cải thiện tương tự về các triệu chứng ở mũi so với nhóm dùng loratadine (Claritin), nhưng ít gặp tác dụng phụ hơn.