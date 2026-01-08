5 loại rau lá xanh tốt cho người tiểu đường và thiếu sắt 08/01/2026 18:59

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng Deepshikha Jain (Ấn Độ) tiết lộ 5 loại rau lá xanh hàng đầu giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe thường gặp, từ bệnh tiểu đường đến thiếu sắt.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị rau lá xanh là thực phẩm thiết yếu không chỉ tốt cho cơ thể mà còn hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, tăng cường chất sắt.

Bệnh tiểu đường nên ăn nhiều rau lá xanh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Các loại rau lá xanh này chứa nhiều dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đồng thời, rau xanh ít calo, là phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Sự đa dạng của các loại rau lá xanh mang lại những lợi ích sức khỏe độc đáo, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả. Để nâng cao sức khỏe, bạn hãy cân nhắc thêm các loại rau lá xanh vào bữa ăn hàng ngày.

Dưới đây là các vấn đề sức khỏe cụ thể và loại rau lá xanh tương ứng:

Bệnh tiểu đường

Tiểu đường là căn bệnh rất phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có nơi được mệnh danh là "thủ đô tiểu đường" thế giới. Nhiều món ăn chính của mọi người chứa nhiều tinh bột nhưng lại thiếu chất xơ.

Chất xơ rất quan trọng để làm chậm sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Deepshikha khuyến nghị sử dụng lá methi (lá cỏ cà ri) để bổ sung chất xơ, giúp giảm sự tăng đột biến này.

Thiếu sắt

Đối với tình trạng thiếu sắt, chuyên gia dinh dưỡng đề nghị sử dụng lá rau dền. Đây là loại rau giàu dưỡng chất và có hàm lượng sắt cao, giúp cải thiện mức độ hemoglobin và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Xương yếu

Lá thì là có thể giúp hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt với những người có xương yếu. Loại rau lá xanh này chứa hai chất dinh dưỡng quan trọng là canxi và magiê. Theo chuyên gia, sự kết hợp này giúp cải thiện sức mạnh của xương, đồng thời giảm nguy cơ mắc các vấn đề như gãy xương và loãng xương.

Đầy hơi

Lá bạc hà là giải pháp cho chứng ợ chua, đầy hơi và các vấn đề đường ruột. Chuyên gia chia sẻ bạn nên ăn lá bạc hà nếu bị đau bụng hoặc đầy hơi. Loại rau lá xanh này giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và cải thiện quá trình tiêu hóa.

Tóc bạc sớm

Lá cà ri đặc biệt hữu ích đối với vấn đề tóc bạc sớm do giảm lượng collagen. Chúng giúp giảm tình trạng tóc bạc bằng cách hỗ trợ sản sinh collagen từ bên trong cơ thể.