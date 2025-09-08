10 loại rau lá xanh quen thuộc nhưng cực kỳ tốt cho sức khỏe 08/09/2025 08:46

(PLO)- Rau lá xanh được xem là 'siêu thực phẩm' vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh tật.

Podcast: 10 loại rau lá xanh quen thuộc nhưng cực kỳ tốt cho sức khỏe

Theo Healthline, các loại rau lá xanh từ lâu đã được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật. Dưới đây là 10 loại rau lá xanh bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Cải xoăn

Cải xoăn được ví như một “kho dinh dưỡng” thu nhỏ. Chỉ một cốc (21g) cải xoăn sống đã cung cấp 68% giá trị hàng ngày (DV) của vitamin K, 6% DV của vitamin A và 22% DV của vitamin C. Ngoài ra, nó còn chứa các chất chống oxy hóa như lutein và beta-carotene giúp chống lại căng thẳng oxy hóa. Để giữ trọn vẹn dưỡng chất, bạn nên hấp cải xoăn thay vì luộc.

2. Cải rổ

Cải rổ có lá dày, vị hơi đắng nhưng lại là nguồn cung cấp canxi, vitamin A, C, folate và đặc biệt là vitamin K. Chỉ một cốc cải rổ sống đã đáp ứng tới 131% DV của vitamin K, một dưỡng chất thiết yếu cho quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe.

3. Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là loại rau phổ biến, dễ kết hợp trong súp, sinh tố hoặc salad. Một cốc rau bina sống chứa đến 121% vitamin K cùng nhiều folate, dưỡng chất cần thiết để sản xuất hồng cầu và hỗ trợ phát triển thần kinh ở thai nhi.

4. Bắp cải

Bắp cải thuộc họ cải, có vị hơi đắng do chứa glucosinolate, hợp chất đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư. Ngoài ra, khi lên men thành dưa cải bắp, loại rau này còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm viêm và tăng cường miễn dịch.

5. Cải xoong

Cải xoong có vị cay nhẹ, thường dùng trong ẩm thực và cả y học cổ truyền. Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, A và K, giúp tăng hương vị cho món ăn đồng thời nâng cao giá trị dinh dưỡng.

6. Xà lách Romaine

Xà lách Romaine được biết đến với kết cấu giòn và là thành phần chính của món salad Caesar. Đây là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin A và K. Một số nghiên cứu cho thấy, thêm xà lách Romaine vào bữa ăn có thể giúp giảm lượng đường trong máu và insulin sau đó.

7. Cải cầu vồng

Cải cầu vồng cùng họ với củ dền và rau chân vịt, rất giàu magie và các loại Vitamin A, C, K. Nó cũng chứa axit syringic, một flavonoid có khả năng giúp hạ đường huyết. Đừng bỏ đi phần thân giòn rụm của nó, vì đó là phần rất bổ dưỡng.

8. Cải arugula

Với vị cay đặc trưng, cải arugula rất phù hợp cho món salad. Loại rau này là nguồn cung cấp tuyệt vời của nitrat, chất này sẽ chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp tăng lưu lượng máu và có thể giảm huyết áp.

9. Rau diếp xoăn

Rau diếp xoăn có vị đắng, giòn, và chứa kaempferol. Chất chống oxy hóa này đã được chứng minh là có khả năng giảm viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong các nghiên cứu ban đầu.

10. Cải thìa

Cải thìa, loại rau phổ biến trong ẩm thực châu Á, rất giàu vi chất dinh dưỡng. Một cốc cải thìa sống cung cấp 36% vitamin C và 27% vitamin K, hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe xương.