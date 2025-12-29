Sẽ ra sao khi ăn bánh quy mỗi ngày? 29/12/2025 11:32

(PLO)-Bánh quy ngon nhưng sau cảm giác này cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Về bản chất, bánh quy (biscuit) là sản phẩm nướng ngọt hoặc mặn làm từ bột mì, đường và chất béo. Tại Ấn Độ hay Anh, nó thường là món ăn giòn để nhấm nháp, trong khi tại Mỹ, thuật ngữ này có thể chỉ loại bánh mềm như bánh mì. Trung bình trong 100g bánh quy đóng gói chứa từ 450–500 calo, với lượng carbohydrate lên tới 65–75g và đường khoảng 20–30g, nhưng lại rất nghèo chất xơ.

Dù có những ưu điểm không thể phủ nhận như sự tiện lợi, dễ bảo quản, thời hạn sử dụng lâu và cung cấp năng lượng tức thì khi đi du lịch hoặc làm việc căng thẳng, bánh quy vẫn có mặt trái.

Hầu hết các loại bánh quy đều được làm từ bột mì tinh luyện, đường và chất béo chuyển hóa (trans fat), những thành phần cung cấp calo rỗng nhưng lại thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu. Điều này dẫn đến tình trạng tăng cân, đặc biệt là với những người đang cố gắng kiểm soát lượng calo nạp vào. Thêm vào đó, hàm lượng đường cao có thể gây ra các đợt tăng vọt đường huyết, một mối lo ngại lớn đối với bệnh nhân tiểu đường hoặc những người đang theo dõi chỉ số glucose trong máu.

Hơn nữa, nhiều loại bánh quy chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao, thường có nguồn gốc từ dầu cọ, làm tăng mức cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chúng chứa các chất bảo quản như BHA, BHT và Natri Benzoat – những chất đã được nghiên cứu chỉ ra là có hại cho sức khỏe con người và có khả năng gây tổn thương DNA. Cấu trúc giòn tan và hương vị hấp dẫn của bánh quy cũng rất dễ gây nghiện, khiến chúng ta khó kiểm soát khẩu phần và vô tình nạp quá nhiều calo.

Các chuyên gia khuyến nghị, để tận hưởng món ăn này mà không lo ngại về sức khỏe, bí quyết nằm ở việc ăn có điều độ và lựa chọn các sản phẩm thay thế giàu dinh dưỡng hơn. Thay vì bánh quy thông thường, bạn có thể chọn bánh quy giòn ngũ cốc nguyên hạt. Riêng với người bệnh tiểu đường, việc tránh các loại bánh quy ngọt và ưu tiên các loại có chỉ số đường huyết (GI) thấp dưới sự tư vấn của bác sĩ là điều bắt buộc để duy trì lối sống khỏe mạnh.