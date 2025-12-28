Vì sao ăn món ăn theo kiểu này dễ ảnh hưởng đến sức khỏe? 28/12/2025 07:30

(PLO)-Các nghiên cứu mới nhất cho thấy ăn nhiều món ăn mua mang về cũng sẽ tác động không tốt lên sức khỏe.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Food Science & Nutrition tìm thấy mối tương quan giữa lượng đồ ăn mua mang về mà một người tiêu thụ với khả năng phát triển tình trạng viêm mãn tính mức độ thấp, một tác nhân chính dẫn đến các bệnh lý tim mạch.

Nghiên cứu đã theo dõi mức độ viêm hệ thống dựa trên chỉ số viêm thực phẩm (DII), một thang đo định lượng nguy cơ viêm liên quan đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cụ thể. Các tác giả đã phân tích dữ liệu từ 8.556 người tham gia khảo sát NHANES của Mỹ từ năm 2009 đến 2018.

Kết luận chính từ phân tích này, đó là tiêu thụ nhiều đồ ăn mua mang về tỷ lệ thuận với chỉ số DII cao hơn. Ăn nhiều đồ ăn mua mang về tương ứng với hồ sơ chuyển hóa tim mạch không thuận lợi.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hầu hết đồ ăn mua mang về chứa các thành phần không tốt cho tim mạch vì nhiều chất béo, dư thừa muối. Các chất nhũ hóa, chất bảo quản và chất điều vị nhân tạo làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và gây viêm mãn tính.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, thay vì ăn nhiều món ăn mua mang về nên tập trung vào rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh một cách linh hoạt.

Bữa ăn nấu tại nhà thường chỉ chứa 25% lượng muối so với đồ ăn mua mang về, đồng thời chứa nhiều kali, chất xơ và chất béo chưa bão hòa hơn.

Sử dụng các thực phẩm tiện lợi nhưng lành mạnh như rau củ đông lạnh, đậu đóng hộp hoặc cá đóng hộp để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.