Bí kíp bữa trưa no lâu, nhẹ bụng của chuyên gia dinh dưỡng 04/02/2026 10:09

Nếu mục tiêu năm 2026 của bạn là cải thiện vóc dáng hoặc sức khỏe, hãy bắt đầu từ chế độ ăn uống. Các chuyên gia khuyên nên ăn trưa no để duy trì cảm giác đến bữa tối.

Bí kíp bữa trưa no lâu, nhẹ bụng của chuyên gia dinh dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nhìn chung, bữa trưa nên tập trung vào protein. Chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood (Mỹ) đã chia sẻ những lời khuyên hữu ích để có bữa trưa đủ chất. Dưới đây là 7 gợi ý bữa trưa giàu protein giúp bạn tỉnh táo suốt buổi chiều.

Bát cơm năng lượng gà nướng hoặc đậu phụ

Collingwood gợi ý món Power Bowl gà nướng hoặc đậu phụ. Cô nói: "Một bát ăn giàu protein với rau củ và ngũ cốc nguyên hạt sẽ cung cấp năng lượng ổn định. Nó không gây mệt mỏi như khi chỉ ăn tinh bột tinh chế". Bạn có thể kết hợp gà hoặc đậu phụ, rau củ nướng, quinoa hoặc farro và nước sốt đơn giản.

Salad cá hồi hoặc cá ngừ với rau trộn

Salad cá hồi hoặc cá ngừ với rau trộn là một gợi ý khác. "Các loại cá béo như cá hồi cung cấp protein và chất béo omega-3 giúp tạo cảm giác no. Chúng cũng tăng cường chức năng não để duy trì sự tập trung", Collingwood cho biết. Bạn có thể dùng cá đóng hộp để tiện lợi hơn.

Súp đậu lăng hoặc đậu với món ăn kèm giàu protein

Súp đậu lăng hoặc đậu là lựa chọn dễ dàng. "Súp từ các loại đậu cung cấp cả protein và chất xơ. Thêm một ít sữa chua, phô mai hoặc trứng sẽ cung cấp đủ protein để bạn no lâu", cô nói. Món ăn này ấm áp, no bụng và dễ chuẩn bị trước.

Bánh mì cuốn salad gà sữa chua Hy Lạp

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa mang đi. "Sử dụng sữa chua Hy Lạp thay mayonnaise giúp tăng lượng protein và giữ cho bữa ăn nhẹ nhàng. Hãy thêm cần tây, nho hoặc táo để tăng độ giòn", Collingwood nói.

Tận dụng đồ ăn thừa từ bữa tối

Ăn đồ ăn thừa từ bữa tối là một lựa chọn đơn giản. "Một trong những bữa trưa ngon nhất chính là bữa tối hôm trước. Đặc biệt nếu nó bao gồm nguồn protein dồi dào và rau củ", Collingwood cho biết. Bạn chỉ cần hâm nóng và thưởng thức.

Bát phô mai tươi

Salad phô mai tươi là lựa chọn dễ làm và giàu protein. "Phô mai tươi rất giàu protein, kết hợp tốt với rau củ, bánh quy nguyên hạt hoặc trái cây", cô nói. Bạn có thể làm vị mặn với cà chua, dưa chuột hoặc vị ngọt với các loại quả mọng.

Bánh mì kẹp thịt gà tây hoặc rau củ sốt hummus

Lời khuyên cuối cùng là bánh mì kẹp thịt gà tây hoặc rau củ với sốt hummus trên bánh mì nguyên cám. Collingwood nói: "Kết hợp protein với ngũ cốc nguyên hạt giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Điều này giúp tránh mệt mỏi vào buổi chiều".