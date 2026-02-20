5 cách giảm nồng độ axit uric tự nhiên và ngăn ngừa đau khớp hiệu quả 20/02/2026 10:08

(PLO)- Nồng độ axit uric cao có thể âm thầm dẫn đến đau khớp, bệnh gút và các vấn đề về thận nếu không được điều trị kịp thời.

Nồng độ axit uric máu không chỉ gây đau khớp mà còn ảnh hưởng đến thận và cân bằng chuyển hóa. Các chuyên gia cho biết thói quen buổi sáng và những nguyên liệu sẵn có trong bếp là công cụ kiểm soát axit uric hiệu quả.

5 cách giảm nồng độ axit uric tự nhiên và ngăn ngừa đau khớp hiệu quả. Ảnh: AI.

Theo bác sĩ chuyên khoa thấp khớp Naval Mendiratta (Mỹ): "Với lựa chọn thực phẩm đúng cách, uống đủ nước và hoạt động thể chất, nồng độ axit uric thường có thể kiểm soát tự nhiên".

Tại sao không nên bỏ qua nồng độ axit uric cao?

Tình trạng này gây hình thành các tinh thể hình kim trong khớp, dẫn đến đau và viêm. Một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng hấp thụ quá nhiều purine và khả năng đào thải kém của thận là nguyên nhân chính. Nếu không kiểm soát, nồng độ axit uric cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và biến chứng do béo phì.

Loại trái cây giúp giảm axit uric

Một số loại trái cây chứa axit và chất chống oxy hóa giúp chống lại sự tích tụ axit uric:

Táo: Chứa axit malic giúp trung hòa axit uric trong máu. Hàm lượng chất xơ cao hỗ trợ hấp thụ và loại bỏ chất thải dư thừa.

Chuối: Có hàm lượng purine thấp và giàu kali, giúp thận đào thải axit uric hiệu quả hơn.

Cherry: Chứa anthocyanin giúp ngăn ngừa hình thành tinh thể trong khớp, được coi là siêu thực phẩm cho bệnh gút.

Cà phê và trà giúp ích như thế nào?

Ly cà phê buổi sáng có thể là vũ khí bí mật. Nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy uống cà phê vừa phải giúp giảm nguy cơ bệnh gút. Cà phê cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể kiểm soát axit uric gián tiếp. Trà xanh giàu catechin cũng giúp giảm tổng lượng axit uric sản sinh.

Thực phẩm cần tránh

Bạn cần hạn chế thực phẩm giàu purine và fructose:

Thực phẩm giàu purine: Thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại hải sản.

Rượu: Bia cản trở khả năng xử lý chất thải của thận, đặc biệt nguy hiểm với người bệnh gút.

Hàm lượng fructose cao: Siro ngô trong nước ngọt và bánh kẹo có thể làm tăng axit uric chỉ sau vài phút ăn.

Phương pháp hỗ trợ tại nhà

Các chuyên gia khuyên dùng một số loại gia vị cụ thể:

Hạt thì là Ai Cập (hạt carom): Axit béo omega-3 giúp điều chỉnh mức độ axit béo. Uống nước hạt này khi bụng đói hỗ trợ đào thải sỏi và giải độc.

Nghệ: Curcumin trong nghệ là chất chống viêm mạnh. Nên kết hợp với tiêu đen và chất béo lành mạnh để hấp thụ tốt hơn.

Gừng: Đặc tính chống viêm của gừng giúp kiểm soát sưng và đau trong cơn gút cấp.

Tầm quan trọng của nước và tập thể dục

Uống đủ nước là cách đơn giản nhất để giảm axit uric. Bác sĩ Mendiratta lưu ý: "Việc cung cấp đủ nước giúp thận đào thải lượng axit uric dư thừa qua nước tiểu". Hãy duy trì khoảng 2 lít nước mỗi ngày và tránh uống quá nhiều để không mất cân bằng điện giải.

Ngoài ra, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc chạy bộ nhẹ giúp cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ thận. Tuy nhiên, cần tránh tập cường độ cao khi bệnh đang tái phát.