Các loại thực phẩm giàu nước bạn nên ăn để tăng cường lượng nước trong cơ thể 17/03/2026 09:03

(PLO)- Việc kết hợp các loại thực phẩm giàu nước vào khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ giúp cơ thể được cấp nước tự nhiên mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Theo Doctor NDTV, việc cung cấp đủ nước cho cơ thể không chỉ phụ thuộc vào lượng nước uống mỗi ngày mà còn đến từ thực phẩm trong chế độ ăn. Nhiều loại rau củ và trái cây có hàm lượng nước cao, đồng thời cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và tươi tỉnh. Dưới đây là những thực phẩm giàu nước bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng nước rất cao, giúp cơ thể nhanh chóng cảm thấy mát và sảng khoái. Loại quả này thích hợp để ăn sống, trộn salad hoặc dùng kèm các món ăn nhằm bổ sung nước tự nhiên cho cơ thể.

Nhờ hàm lượng nước cao, cà chua và dưa chuột được xem là những thực phẩm lý tưởng để bổ sung nước cho cơ thể. Ảnh: Pexels

Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ giàu nước mà còn cung cấp vitamin A và vitamin C. Đây là loại trái cây lý tưởng cho những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động, giúp bù nước và hỗ trợ cơ thể phục hồi năng lượng.

Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều nước, chất xơ và chất chống oxy hóa. Ngoài tác dụng giúp giải khát, loại quả này còn hỗ trợ tăng cường sản sinh collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Cần tây

Thân cần tây giòn, giàu nước và cung cấp các chất điện giải cần thiết cho cơ thể. Với lượng calo thấp, cần tây có thể dùng như một món ăn nhẹ hoặc kết hợp trong sinh tố để bổ sung năng lượng lành mạnh.

Rau xà lách

Các loại xà lách như iceberg hay romaine có hàm lượng nước cao, giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng đáng kể lượng calo. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các món salad, cuốn hoặc ăn kèm trong bữa chính.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu nước và chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Cà chua có thể ăn sống, làm salad hoặc chế biến trong nhiều món ăn để tăng cường dinh dưỡng và hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể.