Ăn trứng thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer 24/05/2026 16:14

(PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy việc tiêu thụ trứng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn.

Kết luận từ một nghiên cứu gần đây cho thấy việc ăn ít nhất một quả trứng năm ngày một tuần liên quan đến việc giảm 27% nguy cơ mắc bệnh ở người lớn tuổi.

Trứng vẫn chứa một vài hợp chất có tiềm năng tăng cường trí não. Ảnh: AI.

Các nghiên cứu trước đây cũng liên kết việc tiêu thụ trứng với nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn. Jisoo Oh, Tiến sĩ Y tế công cộng, phó giáo sư dịch tễ học tại Đại học Loma Linda cho biết đây là một trong những nghiên cứu lớn nhất và dài nhất xem xét mối quan hệ này.

Từ lâu trứng đã được biết đến với các chất dinh dưỡng có lợi cho não bộ. Các nhà nghiên cứu muốn hiểu rõ hơn liệu những hợp chất đó có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hay không.

Để điều tra mối liên hệ tiềm tàng, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 39.000 người từ 65 tuổi trở lên tham gia Nghiên cứu Sức khỏe Adventist-2, theo dõi thông tin sức khỏe trong hơn 20 năm. Trong thời gian theo dõi trung bình 15 năm, những người tham gia đã báo cáo chi tiết về thói quen ăn uống, bao gồm tần suất ăn trứng. Câu trả lời dao động từ "không bao giờ/hiếm khi" đến hơn năm lần một tuần.

Sau khi so sánh tần suất tiêu thụ trứng với chẩn đoán bệnh Alzheimer, các nhà nghiên cứu phát hiện xu hướng đáng chú ý: Những người ăn trứng ít có khả năng mắc bệnh Alzheimer hơn.

Ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố lối sống và tình trạng sức khỏe sẵn có, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer vẫn thấp hơn 17% ở những người ăn trứng từ một đến ba lần một tháng. Mức giảm này tăng lên 20% đối với việc tiêu thụ từ hai đến bốn lần một tuần và 27% đối với việc tiêu thụ ít nhất năm lần một tuần.

Tuy nhiên, bà Oh nhấn mạnh cần thận trọng khi quá phụ thuộc vào trứng để phòng ngừa bệnh Alzheimer. Là một nghiên cứu quan sát, nghiên cứu này không chứng minh trứng có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. "Thay vào đó, chúng có thể là một thành phần trong chế độ ăn uống tốt cho não bộ", bà nói.

Trứng vẫn chứa một vài hợp chất có tiềm năng tăng cường trí não. Một trong những hợp chất chính là choline, có nồng độ cao trong trứng. Một quả trứng luộc chín cỡ lớn chứa 27% giá trị dinh dưỡng hàng ngày.

Theo chuyên gia, choline giúp sản sinh acetylcholine, một chất hóa học trong não bộ liên quan đến trí nhớ, học tập và sự chú ý. Điều này rất quan trọng vì những người mắc bệnh Alzheimer thường có mức acetylcholine thấp hơn và tổn thương các tế bào não sản sinh ra chất này.

Trứng cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm trong các mô thần kinh, cũng như omega-3 và phospholipid, các chất béo lành mạnh hỗ trợ cấu trúc tế bào, truyền tín hiệu và bảo vệ tế bào thần kinh.

Việc thưởng thức trứng không phải là lựa chọn ăn uống duy nhất hỗ trợ trí nhớ. Để bảo vệ não bộ, các nghiên cứu đều chỉ ra chế độ ăn nhiều thực vật rất quan trọng. Các chế độ ăn như Địa Trung Hải, MIND và DASH, vốn dựa trên thực vật, đã được chứng minh liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ thấp hơn.

Các yếu tố lối sống khác cũng đóng vai trò quan trọng. Tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, kích thích trí tuệ và hỗ trợ xã hội đều có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức.