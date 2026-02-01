Lợi ích của choline trong trứng đối với sức khỏe não bộ và bệnh Alzheimer 01/02/2026 20:08

(PLO)- Ăn các thực phẩm giàu choline như trứng giúp làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của não bộ.

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, choline và chất béo lành mạnh. Một nghiên cứu mới phát hiện choline trong lòng đỏ trứng là chìa khóa giúp chậm lão hóa não và cải thiện sức khỏe theo thời gian.

Ngược lại, nồng độ choline thấp có thể là dấu hiệu sớm của nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trên tạp chí Aging and Disease cho thấy người béo phì có nồng độ choline trong máu thấp hơn đáng kể so với người bình thường.

TS Jessica M. Judd, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh thoái hóa thần kinh ASU-Banner, cho biết nồng độ choline thấp liên quan đến kháng insulin, viêm và rối loạn chức năng gan. Đây đều là những yếu tố nguy cơ đã được xác định của bệnh Alzheimer.

"Ở những nơi nồng độ chỉ số này cao hơn, chúng tôi cũng tìm thấy nồng độ choline thấp hơn. Điều này xuất hiện nhiều năm trước khi bệnh Alzheimer thường được chẩn đoán," Judd nói.

Nhìn chung, việc cải thiện mức choline thấp có thể giúp giải quyết một yếu tố nguy cơ sớm đối với các bệnh về chuyển hóa và não bộ.

Những giới hạn của nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào người trẻ bị béo phì. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa lượng choline thấp và NfL cao lại giống với mô hình ở người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức.

TS Dara Ford, giám đốc chương trình Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục Dinh dưỡng tại Đại học American, nhận định căng thẳng chuyển hóa giai đoạn đầu đời có thể ảnh hưởng não bộ về sau.

Tuy nhiên, bà Ford cảnh báo nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu có quy mô nhỏ, mang tính cắt ngang nên chưa thể thiết lập mối quan hệ nhân quả.

"Còn quá sớm để đưa ra nhận định chắc chắn về vai trò của choline trong sự phát triển của bệnh Alzheimer," Ford nói.

Vì sao choline quan trọng?

Ước tính khoảng 90% người Mỹ không đáp ứng đủ lượng choline khuyến nghị hằng ngày. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ và đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Choline tham gia vào quá trình chuyển hóa lipid và tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh. Chất này đóng vai trò quan trọng trong chức năng não bộ, sức khỏe tim mạch và gan. Việc tăng cường tiêu thụ choline qua thực phẩm nguyên chất mang lại nhiều lợi ích.

Lượng choline cần thiết mỗi ngày

Người trưởng thành cần khoảng 425 mg choline (phụ nữ) và 550 mg (nam giới) mỗi ngày. Phụ nữ mang thai cần 450 mg và khi cho con bú cần 550 mg.

Ngoài lòng đỏ trứng, choline còn có trong gan, các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, cải bẹ xanh. Các nguồn khác gồm đậu, đậu phộng, thịt, gia cầm, cá, sữa và mì Ý.

Cơ thể con người cũng tự sản sinh một lượng choline nhất định nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu. Choline không phải thuốc chữa bách bệnh, nhưng chế độ ăn đa dạng thực phẩm giàu choline chắc chắn sẽ cải thiện sức khỏe.