Lòng trắng trứng hay trứng nguyên quả: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân và giảm mỡ? 13/01/2026 08:10

(PLO)- Lòng trắng trứng hỗ trợ giảm cân nhờ ít calo, giàu protein, trong khi trứng nguyên quả cung cấp nhiều vitamin, chất béo lành mạnh và tốt cho tim mạch. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe của mỗi người.

Theo Times Now, trứng được xem là một trong những thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng nhất, thường xuyên được khuyến nghị trong chế độ ăn hằng ngày. Không chỉ cung cấp protein chất lượng cao, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, khi mục tiêu là giảm cân và giảm mỡ, nhiều người băn khoăn không biết nên ăn trứng nguyên quả hay chỉ sử dụng lòng trắng trứng.

Về mặt năng lượng, lòng trắng trứng chứa ít calo và hầu như không có chất béo hay cholesterol. Trong khi đó, lòng đỏ dù giàu calo hơn lại cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin tan trong chất béo, chất chống oxy hóa và các axit béo có lợi. Vì vậy, cả hai lựa chọn đều có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng mức độ phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục tiêu ăn uống của từng người.

Vì sao lòng trắng trứng thường được ưu tiên khi giảm cân?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lòng trắng trứng chỉ chứa khoảng một nửa lượng calo so với trứng nguyên quả nhưng lại rất giàu protein. Điều này giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo đủ protein để duy trì khối cơ và cảm giác no.

Lòng trắng trứng gần như không chứa chất béo và cholesterol, đồng thời là nguồn cung cấp tốt selen và riboflavin (vitamin B2). Phần lớn protein trong trứng nằm ở lòng trắng, dù lòng đỏ cũng đóng góp một phần. Trung bình, bạn cần khoảng hai lòng trắng trứng để đạt lượng protein tương đương một quả trứng nguyên.

Trứng nguyên quả có thực sự 'bất lợi' cho việc giảm cân?

Dù lòng trắng trứng phù hợp hơn cho mục tiêu giảm cân, trứng nguyên quả vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch và tổng thể nếu được tiêu thụ với lượng hợp lý.

Lòng trắng trứng và trứng nguyên quả đều bổ dưỡng, nhưng lòng trắng trứng tốt hơn cho việc giảm cân do ít calo và hàm lượng protein cao.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn trứng ở mức vừa phải có thể giúp tăng HDL (cholesterol 'tốt') và không làm tăng đáng kể LDL (cholesterol 'xấu') ở người khỏe mạnh. HDL cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngoài ra, trứng nguyên quả cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu các vitamin tan trong chất béo và hỗ trợ chức năng cơ thể.

Những lợi ích sức khỏe khác của trứng

Trứng nguyên quả cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển cơ bắp. Một vài lợi ích khác của việc ăn trứng bao gồm:

Giúp cải thiện thị lực

Khi bạn già đi, việc chăm sóc mắt rất quan trọng. Lòng đỏ trứng chứa nhiều lutein và zeaxanthin, các chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở mắt. Trứng cũng giàu vitamin A, giúp tăng cường thị lực.

Giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần

Nhờ hàm lượng protein cao, trứng giúp tạo cảm giác no kéo dài, từ đó hạn chế ăn vặt và kiểm soát lượng calo trong ngày. Trứng luộc, trứng ốp hoặc trứng dùng làm bữa phụ đều có thể hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

Cung cấp vitamin D tự nhiên

Lòng đỏ trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa vitamin D. Chỉ hai quả trứng có thể cung cấp tới 82% nhu cầu vitamin D khuyến nghị mỗi ngày, đặc biệt quan trọng với những người dễ thiếu hụt vitamin này.