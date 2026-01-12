Cách tránh tăng cân trong mùa lạnh 12/01/2026 12:41

Kiểm soát cân nặng trong mùa lạnh không đòi hỏi thay đổi quá lớn, mà nằm ở sự đều đặn và lựa chọn thông minh mỗi ngày.

Theo Doctor NDTV, nhiều nghiên cứu cho thấy sự thay đổi theo mùa có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và mức độ vận động hằng ngày. Thời tiết lạnh khiến cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn, đồng thời làm tăng cảm giác thèm ăn, từ đó khiến nguy cơ tăng cân cao hơn. Tuy nhiên, tình trạng này có thể phòng tránh nếu áp dụng một số điều chỉnh nhỏ, phù hợp với lối sống thường nhật.

Duy trì giờ ăn cố định

Ăn uống đúng giờ giúp ổn định hormone gây đói, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm nguy cơ ăn vặt quá mức trong những ngày thời tiết lạnh.

Bổ sung protein trong mọi bữa ăn

Ưu tiên thực phẩm giàu protein như thịt nạc, cá, trứng, đậu, sữa chua… giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời hạn chế việc tiêu thụ tinh bột tinh chế.

Ưu tiên món ăn nấu tại nhà

Các món ăn nóng hổi, tự chế biến không chỉ giúp cơ thể ấm áp mà còn kiểm soát tốt lượng calo hơn so với đồ chiên rán, thức ăn nhanh.

Uống đủ nước mỗi ngày

Vào mùa lạnh, cảm giác khát thường giảm khiến nhiều người uống ít nước. Thiếu nước có thể gây nhầm lẫn với đói, dẫn đến ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế của cơ thể.

Duy trì vận động dù thời tiết lạnh

Ngay cả khi không ra ngoài, bạn vẫn có thể tập các bài vận động nhẹ trong nhà như yoga, giãn cơ hoặc đi bộ nhanh. Việc duy trì vận động giúp giữ ổn định tốc độ trao đổi chất.

Hạn chế đồ ngọt và món tráng miệng mùa đông

Đồ uống có đường, bánh kẹo và các món tráng miệng ngọt dễ làm tăng insulin, góp phần tích tụ mỡ và gây tăng cân nhanh chóng.

Tránh ăn uống quá đà

Đừng xem việc 'ăn thoải mái vào cuối tuần' là vô hại. Những lần nuông chiều nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên có thể tích lũy đáng kể, đặc biệt khi mức độ vận động giảm vào mùa đông.