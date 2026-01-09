Người bị bệnh thận có nên uống cà phê không? 09/01/2026 08:06

Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng với người mắc bệnh thận, việc uống cà phê liệu có an toàn hay tiềm ẩn rủi ro vẫn là câu hỏi khiến không ít người băn khoăn.

Người bị bệnh thận có nên uống cà phê không?

Theo Times Now, cà phê là một trong những thức uống được yêu thích nhất trên thế giới. Nhiều người uống cà phê để tỉnh táo, tăng khả năng tập trung hoặc hỗ trợ tiêu hóa vào mỗi buổi sáng.

Không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, cà phê còn được ghi nhận mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ chức năng gan, cải thiện tim mạch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, với người đang mắc bệnh thận, câu hỏi 'uống cà phê có an toàn không?' vẫn khiến không ít người băn khoăn.

Cà phê có hại cho thận không?

Các nghiên cứu cho thấy, ở người khỏe mạnh, uống cà phê không làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Ngược lại, sử dụng cà phê ở mức độ vừa phải còn có thể mang lại một số lợi ích.

Caffeine giúp tăng mức năng lượng, thúc đẩy chuyển hóa và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, cà phê chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người uống cà phê hằng ngày có nguy cơ suy giảm chức năng thận thấp hơn khoảng 15% so với người không uống. Đặc biệt, ở nam giới, việc tiêu thụ cà phê không cho thấy mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ mắc bệnh thận.

Người bị bệnh thận có thể uống cà phê được không?

Tuy nhiên, cà phê không hoàn toàn vô hại với tất cả mọi người. Ở một số trường hợp, caffeine có thể làm tăng huyết áp hoặc làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Đáng chú ý, một nghiên cứu trên người lớn tuổi thừa cân hoặc béo phì mắc hội chứng chuyển hóa cho thấy uống hơn hai tách cà phê chứa caffeine mỗi ngày có thể liên quan đến sự suy giảm chức năng thận.

Uống cà phê có làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc ung thư không?

Sỏi canxi oxalat là loại sỏi thận phổ biến nhất, trong khi cà phê lại là một nguồn cung cấp oxalat trong chế độ ăn uống. Vì vậy, với những người từng bị sỏi thận, đặc biệt là sỏi oxalat, việc uống cà phê thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tái phát.

Đối với ung thư thận, các bằng chứng khoa học hiện vẫn chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận. Tuy nhiên, cà phê không chứa caffeine lại được ghi nhận có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào sáng, một dạng ung thư thận đặc biệt.

Người mắc bệnh thận nên uống cà phê như thế nào?

Mắc bệnh thận không đồng nghĩa với việc phải kiêng cà phê hoàn toàn. Có một vài cách để thưởng thức cà phê một cách an toàn, bao gồm:

Giới hạn số lượng: Uống dưới 3–4 tách cà phê mỗi ngày thường được xem là an toàn với đa số người.

Ưu tiên cà phê đen: Tốt nhất nên uống cà phê đen vì sữa chứa phốt pho và kali, những chất mà thận của bạn có thể không lọc sạch được.

Hãy tính cả cà phê vào lượng chất lỏng được phép uống của bạn: Với người bệnh thận, việc kiểm soát lượng nước nạp vào cơ thể là rất quan trọng để tránh tình trạng ứ dịch.

Linh hoạt thay thế: Nếu caffeine khiến huyết áp tăng hoặc gây khó chịu, có thể chuyển sang cà phê không caffeine, trà đen hoặc trà xanh.

Cà phê không phải là 'kẻ thù' của thận nếu được sử dụng điều độ và phù hợp với tình trạng sức khỏe. Với người mắc bệnh thận, việc uống cà phê cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài.