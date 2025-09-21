Ăn quá nhiều những thực phẩm này có thể gây hại cho thận 21/09/2025 07:31

(PLO)- Để bảo vệ sức khỏe thận, hãy duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm lành mạnh và kiểm soát lượng muối, đường, chất béo đưa vào cơ thể.

Theo Doctor NDTV, chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu muối, đường và chất béo không lành mạnh sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, lâu dần có thể dẫn đến tổn thương. Đặc biệt, những người có tiền sử bệnh thận càng cần thận trọng trong thói quen ăn uống hằng ngày.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm có thể gây hại cho thận khi ăn quá nhiều:

Thịt chế biến

Các loại thịt nguội, xúc xích và thịt hun khói thường chứa hàm lượng natri và chất bảo quản rất cao, gây áp lực lớn lên thận.

Thực phẩm giàu muối

Đồ ăn nhẹ đóng gói như bim bim, khoai tây chiên, hoặc các món ăn đậm vị thường chứa nhiều muối. Lượng muối dư thừa không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây căng thẳng trực tiếp lên chức năng lọc của thận.

Đồ uống có đường

Nước ngọt và các loại đồ uống có đường khác có thể dẫn đến béo phì và tiểu đường, hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận.

Những gì chúng ta ăn hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thận

Thịt đỏ

Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng lượng chất thải tích tụ trong máu, khiến thận phải làm việc quá sức để loại bỏ chúng. Thay vào đó, hãy ưu tiên các nguồn protein nạc hoặc protein thực vật như cá, thịt gà, đậu và các loại hạt.

Thực phẩm chiên rán

Các món ăn chiên ngập dầu chứa nhiều chất béo không lành mạnh, góp phần gây tăng cân và tổn thương thận.

Phô mai

Mặc dù ăn phô mai ở mức độ vừa phải thì tốt, nhưng ăn nhiều phô mai có thể làm tăng lượng natri và chất béo bão hòa, ảnh hưởng đến thận.