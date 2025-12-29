6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ hạ sốt tự nhiên và hiệu quả 29/12/2025 14:04

(PLO)- Một số thực phẩm chức năng có thể tăng cường chức năng miễn dịch và hỗ trợ hạ sốt một cách tự nhiên.

Các thực phẩm chức năng tiêu biểu bao gồm kẽm, axit béo Omega-3 cùng vitamin A và D.

Kẽm

Kẽm là khoáng chất thiết yếu có khả năng rút ngắn thời gian sốt. Bổ sung kẽm giúp giảm các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh và cúm. Thực phẩm chức năng này sở hữu cả đặc tính kháng virus lẫn kháng viêm. Những người thiếu kẽm thường dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn.

Kẽm có sẵn dưới dạng viên uống hoặc thuốc xịt mũi. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc xịt mũi chứa kẽm vì có thể gây mất khứu giác. Hầu hết người lớn có thể dùng an toàn tới 40 miligam (mg) kẽm mỗi ngày. Việc dùng quá liều có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chuột rút và đau đầu.

Thuốc bổ sung kẽm có thể tương tác với một số loại kháng sinh. Nếu bạn đang điều trị bằng kháng sinh, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng kẽm.

Vitamin D

Vitamin D rất cần thiết cho chức năng miễn dịch và sức khỏe xương. Nó giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa một số bệnh tự miễn dịch.

Vitamin D có thể hỗ trợ giảm sốt nhờ tác dụng điều hòa hệ miễn dịch. Cơ thể cần vitamin D để sản sinh tế bào T nhằm điều chỉnh hệ miễn dịch và ngăn ngừa phản ứng quá mức. Điều này giúp giảm viêm và hỗ trợ điều trị sốt hiệu quả.

Trong khi đó, vitamin C dù là phương pháp điều trị cảm lạnh thông thường nhưng không có tác dụng điều trị sốt. Hiện chưa có đủ bằng chứng xác định vitamin C là liệu pháp hiệu quả cho các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Men vi sinh

Men vi sinh là vi khuẩn sống và nấm men hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chúng cải thiện sự cân bằng vi sinh vật và vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Men vi sinh hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách giảm viêm đường ruột.

Loại này có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc tìm thấy trong các thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp, kefir và kombucha. Việc bổ sung men vi sinh giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nghiên cứu cho thấy dùng men vi sinh có thể cải thiện tình trạng sốt, đau đầu và đau cơ.

Cây cơm cháy

Quả cơm cháy là loại quả mọng màu tím sẫm, thường được bán dưới dạng thực phẩm chức năng. Nghiên cứu chỉ ra việc bổ sung chiết xuất quả cơm cháy có thể rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh hoặc cúm. Loại quả này chứa các hợp chất thực vật có đặc tính kháng virus và chống viêm mạnh mẽ.

Một nghiên cứu cho thấy sử dụng chiết xuất quả cơm cháy giúp giảm mức độ nghiêm trọng của sốt, nghẹt mũi, ho và đau. Nó cũng hỗ trợ rút ngắn đáng kể thời gian bị sốt.

Vitamin A

Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch. Vitamin A có thể rút ngắn thời gian mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Nó liên quan trực tiếp đến việc giảm thời gian xuất hiện các triệu chứng như sốt và ho. Những người thiếu vitamin A có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cao hơn.

Axit béo Omega-3

Axit béo Omega-3 là loại chất béo không bão hòa đa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại chất béo này rất cần thiết cho chức năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy axit béo Omega-3 giúp giảm viêm và hỗ trợ điều trị sốt ở những người bị nhiễm trùng đường hô hấp.