Cách pha cà phê giúp giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch 29/12/2025 09:52

(PLO)- Theo một nghiên cứu mới, cách pha cà phê bằng bộ lọc giấy có thể tốt nhất cho sức khỏe tim mạch.

Cà phê chứa diterpenes, các hợp chất có thể làm tăng mức cholesterol LDL. Đây là loại cholesterol "xấu" có thể gây tích tụ mảng bám trong động mạch, dẫn đến các vấn đề về tim.

Lợi ích của cà phê lọc đối với sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tuy nhiên, phương pháp pha cà phê bằng bộ lọc giấy thường được dùng với dụng cụ Chemex hoặc kỹ thuật rót thủ công (pour-over).

Nghiên cứu đã phát hiện ra điều gì?

Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển đã thử nghiệm nhiều phương pháp pha cà phê để so sánh nồng độ diterpene. Các phương pháp bao gồm máy ép kiểu Pháp, lọc giấy, máy pha cà phê và cà phê đun sôi.

Kết quả cho thấy cà phê không lọc có hàm lượng diterpene cao nhất. Các loại này gồm cà phê đun sôi kiểu Scandinavia và cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, pha cà phê lọc bằng giấy có hàm lượng thấp nhất.

Ông David Iggman, nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala cho biết: "Nếu bạn thường xuyên uống cà phê từ máy pha, điều đó có thể ảnh hưởng đến cholesterol. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc vào loại máy và việc cà phê có được lọc hay không".

Nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều máy pha cà phê tại nơi làm việc không lọc sạch diterpenes đúng cách. Việc thay cà phê máy bằng cà phê lọc giấy năm ngày mỗi tuần có thể giảm 13% nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong vòng 5 năm.

Có nên tránh uống cà phê chưa lọc?

Đây không phải nghiên cứu đầu tiên nêu bật tác hại của cà phê chưa lọc. Một nghiên cứu năm 2020 từng tìm thấy mối liên hệ giữa cà phê chưa lọc và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Một số quốc gia đã đưa khuyến nghị về cách pha cà phê vào hướng dẫn dinh dưỡng. Khuyến nghị dinh dưỡng Bắc Âu gần đây cảnh báo không nên uống cà phê không lọc vì khả năng làm tăng cholesterol LDL.

Ông Iggman nói: "Chúng tôi chưa thử nghiệm điều này trên người. Tuy nhiên, bạn có thể cần uống vài cốc mỗi ngày để thấy hiệu quả rõ rệt đối với cholesterol".

Lợi ích của cà phê lọc đối với sức khỏe

Nếu lo ngại về mức cholesterol, bạn nên cân nhắc chuyển sang cà phê lọc bằng giấy. Tuy nhiên, ông David Kao, phó giáo sư y học tại Trường Y Đại học Colorado lưu ý cholesterol không phải nguyên nhân duy nhất gây bệnh tim mạch. Nhiều yếu tố khác cũng góp phần làm tăng mức cholesterol.

Thực tế, cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ và ung thư đại tràng.

Ông Kao nói: "Khoảng ba đến bốn tách cà phê mỗi ngày liên quan đến tỉ lệ tử vong và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Mức này tốt hơn so với việc không uống cà phê".