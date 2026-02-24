Rửa rau bằng nước muối: Sai lầm nhiều người mắc khiến rau thêm bẩn 24/02/2026 15:14

(PLO)- Việc rửa rau bằng nước muối là cách đơn giản giúp giảm lượng thuốc trừ sâu trên bề mặt và làm cho rau củ an toàn hơn.

Chúng ta cần rửa rau bằng nước muối vì nhiều loại trái cây và rau củ hiện nay thường mang dư lượng thuốc trừ sâu cùng bụi bẩn, vi sinh vật tích tụ.

Việc rửa rau bằng nước muối là cách đơn giản giúp giảm lượng thuốc trừ sâu trên bề mặt và làm cho rau củ an toàn hơn. Ảnh: AI.

Mặc dù không thể loại bỏ sạch hoàn toàn thuốc trừ sâu tại nhà, các phương pháp đơn giản vẫn giúp giảm đáng kể lượng hóa chất. Một trong những giải pháp tiện lợi nhất là dùng nước muối.

Khi sử dụng đúng cách, nước muối giúp làm bong tróc bụi bẩn mà không ảnh hưởng đến hương vị hoặc kết cấu thực phẩm. Chìa khóa nằm ở nồng độ, thời gian ngâm và bước rửa lại phù hợp.

Tại sao nên dùng nước muối để rửa rau củ?

Muối tạo ra dung dịch ưu trương nhẹ giúp loại bỏ chất bẩn, côn trùng nhỏ và một số dư lượng thuốc trừ sâu. Phương pháp này cũng giúp làm sạch bụi bẩn trong các kẽ hở.

Cách này đặc biệt hiệu quả với rau lá hoặc rau nhiều lớp như bắp cải, súp lơ và rau bina. Tuy nhiên, nước muối chủ yếu giảm cặn bẩn bề mặt, không thể loại bỏ thuốc sâu đã ngấm vào bên trong.

Cách sử dụng muối để làm sạch rau củ

Chuẩn bị dung dịch muối: Đồ đầy một bát lớn nước sạch và thêm 1-2 thìa cà phê muối ăn cho mỗi lít nước. Khuấy đều cho đến khi muối tan hoàn toàn. Dung dịch nên có vị mặn nhẹ.

Rửa sơ rau củ trước khi chế biến: Trước khi ngâm, hãy rửa nhanh rau củ dưới vòi nước chảy. Điều này giúp loại bỏ bùn đất bám bên ngoài và ngăn nước ngâm bị bẩn quá nhanh.

Ngâm trong 10-15 phút: Ngâm ngập rau củ trong dung dịch muối khoảng 10-15 phút. Đối với rau lá xanh, bạn nên nhẹ nhàng tách các lá để nước có thể ngấm đến những phần khuất.

Nhẹ nhàng xoa hoặc chà xát: Sau khi ngâm, dùng tay chà nhẹ các loại rau củ cứng như khoai tây, dưa chuột hoặc cà tím. Đối với rau lá, hãy nhẹ nhàng khuấy chúng trong nước để loại bỏ cặn bẩn.

Rửa sạch kỹ bằng nước sạch: Bước này rất quan trọng. Vớt rau củ ra khỏi nước muối và rửa sạch dưới vòi nước chảy để loại bỏ hoàn toàn muối sót lại cùng bụi bẩn.

Lau khô trước khi bảo quản hoặc chế biến: Vớt rau củ ra rổ cho ráo nước, nếu cần hãy thấm khô. Rau củ khô sẽ bảo quản tốt hơn và chín đều hơn khi nấu nướng.

Loại rau nào hưởng lợi nhiều nhất từ nước muối?

Ngâm nước muối đặc biệt hữu ích với các loại rau lá xanh như rau bina, rau thì là, xà lách. Các loại rau xếp lớp như bắp cải, súp lơ cũng rất phù hợp. Ngoài ra, các loại rau quả có vỏ cứng như dưa chuột, cà tím, ớt chuông và các loại rau mọc sát mặt đất cũng nên áp dụng.

Những hạn chế quan trọng cần biết

Nước muối chỉ làm giảm lượng dư lượng thuốc trừ sâu trên bề mặt. Nó không loại bỏ được thuốc trừ sâu có tính hệ thống đã hấp thụ vào bên trong nông sản. Việc bóc vỏ, cắt bỏ lá ngoài và mua thực phẩm từ nguồn đáng tin cậy sẽ giúp tăng cường an toàn cho sức khỏe.

Mẹo bổ sung để có kết quả tốt hơn

Hãy dùng một cái bát lớn để rau củ được ngập hoàn toàn trong nước. Bạn không nên ngâm quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến độ mềm của các loại rau xanh mỏng manh. Luôn rửa sạch sau khi ngâm và không bao giờ nấu trực tiếp khi vừa vớt từ nước muối.