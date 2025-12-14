Bổ sung ngay 5 loại rau củ này để gan khỏe mạnh, sạch độc tố 14/12/2025 09:28

(PLO)- Chuyên gia cho biết việc bổ sung những thực phẩm này có thể cải thiện sức khỏe gan và hỗ trợ hệ thống giải độc của cơ thể.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Nó loại bỏ độc tố, hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho máu sạch. Các chuyên gia y tế cho rằng một số loại rau và thực phẩm tự nhiên có thể giúp gan hoạt động tốt hơn và khỏe mạnh.

Tỏi chứa allicin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 5 loại rau và siêu thực phẩm có thể làm sạch và giải độc gan một cách tự nhiên.

Tỏi

Theo Healthline, tỏi được biết đến như một loại thực phẩm giải độc gan tuyệt vời vì nó giúp gan loại bỏ các chất độc hại. Tỏi chứa allicin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương.

Khi tỏi được băm nhỏ và để trong vài phút, allicin sẽ hoạt động mạnh hơn. Ăn một tép tỏi sống vào buổi sáng hoặc thêm 1-2 thìa cà phê tỏi vào các bữa ăn hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích khác không chỉ riêng với gan. Tuy nhiên, làm nóng tỏi quá mức có thể làm giảm tác dụng của nó.

Cà rốt

Cà rốt không chỉ cải thiện thị lực mà còn giúp làm sạch gan. Nước ép hoặc sinh tố cà rốt hỗ trợ giải độc. Cà rốt giàu beta-carotene và flavonoid thực vật, giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương và cải thiện lưu lượng mật.

Theo tờ Times of India, các hợp chất này cũng thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp gan phân giải độc tố.

Củ cải

Củ cải trắng chứa hàm lượng vitamin C cao. Chúng cũng giúp kiểm soát cholesterol trong máu và cải thiện khả năng hấp thụ sắt. Theo Healthline, củ cải trắng cũng giàu vitamin A và K.

Nghệ

Nghệ được coi là một trong những chất giải độc tự nhiên mạnh nhất. Nó giúp sản sinh mật, chất này làm sạch gan sâu và giữ cho các ống dẫn mật khỏe mạnh. Nghệ cũng có thể sửa chữa các tế bào gan khi chúng bị tổn thương.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích hoạt các enzyme thanh lọc của cơ thể. Theo chuyên gia, nó cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh và choline, giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan. Ăn loại rau này thường xuyên có thể cải thiện quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Việc bổ sung những thực phẩm này vào bữa ăn hằng ngày là một cách dễ dàng để hỗ trợ sức khỏe gan và giữ cho cơ thể sạch độc tố.