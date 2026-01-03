Những loại nước uống giải rượu đơn giản, hiệu quả tại nhà 03/01/2026 07:05

(PLO)- Sau một đêm ăn uống thả ga, đây là những loại thức uống giải rượu đơn giản và hiệu quả bạn có thể tự làm tại nhà để nhanh chóng phục hồi cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng các loại đồ uống giải rượu như nước chanh, nước dừa pha muối, nước gừng mật ong… để hỗ trợ quá trình bù nước, chức năng gan và tiêu hóa, giúp phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Chanh và nước ấm. Ảnh: Ai



Những đêm thức khuya, uống quá nhiều rượu, ăn đồ dầu mỡ và ngủ ít khiến cơ thể uể oải, mất nước vào sáng hôm sau. Đau đầu, buồn nôn, đầy hơi và mệt mỏi là những dấu hiệu điển hình của chứng say rượu. Mặc dù không có phương pháp chữa trị thần kỳ, nhưng các loại đồ uống giải rượu phù hợp sẽ hỗ trợ quá trình bù nước và đào thải độc tố hiệu quả.

Dưới đây là 5 loại thức uống giải rượu giúp bạn vượt qua cơn say sau đêm giao thừa.

Chanh và nước ấm

Nước chanh ấm là một trong những thức uống giải rượu đơn giản nhất. Nó giúp bù nước, kích thích tiêu hóa và cung cấp vitamin C, hỗ trợ các enzym gan tham gia vào quá trình giải độc.

Cách dùng: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm và nhấp từng ngụm nhỏ khi bụng đói. Thức uống này cũng giúp chống lại chứng ợ chua mà không gây kích ứng thêm cho dạ dày.

Nước dừa với một chút muối

Rượu gây mất nước và rối loạn điện giải, dẫn đến đau đầu và mệt mỏi. Nước dừa giàu kali và các chất điện giải tự nhiên, rất lý tưởng để bù nước sau khi say rượu.

Bạn nên uống một ly nước dừa tươi với một chút muối hột. Sự kết hợp này giúp bổ sung natri và cải thiện khả năng hấp thụ chất lỏng. Thức uống này nhẹ nhàng với dạ dày, giúp giảm mệt mỏi, chóng mặt và khô miệng.

Nước gừng và mật ong

Gừng có đặc tính chống viêm và chống buồn nôn, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm khó chịu ở dạ dày do say rượu.

Cách dùng: Đun sôi gừng bào trong nước, lọc lấy nước rồi thêm một thìa cà phê mật ong. Mật ong cung cấp glucose tự nhiên, giúp ổn định lượng đường trong máu thường bị giảm sau khi uống rượu.

Nước dưa chuột, bạc hà và chanh

Loại nước thanh lọc sảng khoái này giúp giảm đầy hơi, hỗ trợ cấp nước và làm mát cơ thể sau tình trạng viêm do rượu gây ra.

Cách dùng: Cho dưa chuột thái lát, lá bạc hà và chanh vào chai nước và nhấp từng ngụm suốt cả ngày. Dưa chuột chứa nhiều nước, bạc hà hỗ trợ tiêu hóa và chanh hỗ trợ chức năng gan.

Nước thì là

Nước thì là giúp loại bỏ chứng ợ chua, đầy hơi và làm dịu chứng khó tiêu. Uống nước thì là có thể giúp cơ thể xử lý độc tố hiệu quả hơn.

Cách dùng: Ngâm một thìa cà phê hạt thì là qua đêm, đun sôi nước vào sáng hôm sau, lọc lấy nước và nhâm nhi khi còn ấm. Thức uống này giúp giảm đầy hơi và tình trạng tiêu hóa chậm sau khi uống rượu.

Lời khuyên để nhanh chóng hồi phục

Uống đủ nước trước và sau khi ngủ để chống lại tình trạng mất nước.

Bổ sung chất điện giải bằng nước dừa hoặc dung dịch bù nước đường uống.

Ăn các bữa ăn nhẹ, dễ tiêu hóa như trái cây, súp và ngũ cốc nguyên hạt thay vì bỏ bữa.

Vận động nhẹ nhàng như đi bộ ngắn để cải thiện tuần hoàn máu và đào thải độc tố.

Ưu tiên nghỉ ngơi, tránh các hoạt động gắng sức để cơ thể có thời gian phục hồi.

Những điều cần tránh khi bị say rượu

Bạn cần tránh dùng quá nhiều caffeine và đồ uống có đường. Không nên nhịn ăn cực độ hoặc thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Ngoài ra, hãy hạn chế dùng thuốc giảm đau và tuyệt đối không nên lái xe khi đang gặp các triệu chứng chóng mặt, phản xạ chậm do say rượu.