Tuyến tụy có thể bị hoại tử dù chỉ uống rượu mạnh trong thời gian ngắn 04/01/2026 14:41

(PLO)- Bác sĩ cảnh báo ngay cả việc uống nhiều rượu trong thời gian ngắn cũng có thể gây tổn thương tuyến tụy đột ngột.

Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng uống rượu bia trong các dịp xã giao, hãy suy nghĩ lại. Việc uống quá nhiều rượu đôi khi gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến tụy.

Uống rượu trong thời gian ngắn cũng nguy hiểm không kém đối với tuyến tụy. Ảnh: AI.

Rượu thường đóng vai trò trung tâm trong các sự kiện xã hội như tiệc năm mới, đám cưới hay tụ tập bạn bè. Nhiều người tự nhận mình uống rượu có chừng mực, chỉ uống trong các bữa tiệc. Tuy nhiên, việc uống rượu thỉnh thoảng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Để hiểu rõ rủi ro, Tiến sĩ Sharad Maheshwari (Bệnh viện Kokilaben, Mumbai) cho biết việc uống nhiều rượu tại các sự kiện có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính. Uống rượu trong thời gian ngắn cũng nguy hiểm không kém.

Theo truyền thống, viêm tuyến tụy thường liên quan đến người nghiện rượu nặng lâu năm. Tuy nhiên, bệnh này cũng xuất hiện ở những người chỉ uống rượu nhiều trong thời gian ngắn.

Bác sĩ Maheshwari cho biết: "Những người trẻ tuổi không có tiền sử sử dụng rượu lâu dài lại bị viêm tuyến tụy cấp sau những đợt uống rượu mạnh trong thời gian ngắn". Ông lưu ý các trường hợp này bác bỏ niềm tin rằng bệnh liên quan đến rượu chỉ phát triển sau nhiều năm. Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng uống rượu, bạn vẫn có nguy cơ rất cao.

Bác sĩ chia sẻ một trường hợp lâm sàng về bệnh nhân cấp cứu vào ngày 2-1-2024 với triệu chứng đau bụng trên dữ dội và nôn mửa. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý trước đó. Tuy nhiên, trong dịp năm mới, anh ta đã uống gần một lít rượu mạnh trong hai ngày.

Bác sĩ Maheshwari chia sẻ: "Chụp CT có thuốc cản quang cho thấy viêm tụy hoại tử cấp tính". Đây là dạng viêm tuyến tụy nặng, có thể cần chăm sóc đặc biệt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Thông thường, rượu được cho là có liên quan đến các bệnh về gan. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích rằng tuyến tụy cũng bị ảnh hưởng và có thể phản ứng khác nhau.

Tiến sĩ Maheshwari nói thêm: "Tuyến tụy có thể phản ứng đột ngột với chất độc. Uống nhiều rượu làm thay đổi dịch tiết của tuyến tụy, tăng độ nhớt và trực tiếp gây tổn thương tế bào". Ở một số người, điều này kích hoạt sớm các enzyme tiêu hóa, gây viêm, tổn thương mô và hoại tử.

Điều này có nghĩa là trong khi tổn thương gan xảy ra sau nhiều năm, thì với tuyến tụy, tác động có thể xảy ra ngay lập tức. Tổn thương có thể phát triển nhanh chóng, đôi khi chỉ trong vòng vài giờ sau khi uống rượu.

Nói cách khác, rượu ảnh hưởng tiêu cực đến cả gan và tuyến tụy. Tuy nhiên, tuyến tụy nhạy cảm hơn và phản ứng nhanh hơn nhiều.