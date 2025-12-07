8 thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn bỏ uống rượu trong một tháng 07/12/2025 17:46

(PLO)- Bỏ uống rượu trong một tháng có thể tạo ra tác động tích cực về sức khỏe cải thiện giấc ngủ, sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim.

Dưới đây là những thay đổi khi bạn bỏ uống rượu trong một tháng.

Sức khỏe gan được cải thiện khi bỏ rượu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các triệu chứng cai nghiện có thể xuất hiện

Nếu là người nghiện rượu nặng, bạn có thể nhận thấy các triệu chứng cai rượu chỉ 8 giờ sau khi tỉnh táo.

Mọi người thường trở nên lo lắng, cáu kỉnh và bồn chồn. Họ có thể bắt đầu đổ mồ hôi và ướt đẫm.

Các triệu chứng này đạt đỉnh điểm trong vòng 72 giờ. Những người có triệu chứng cai rượu nghiêm trọng nên làm việc với bác sĩ vì tình trạng này có thể gây tử vong.

Sức khỏe gan được cải thiện

Khoảng 90% người uống nhiều rượu sẽ mắc bệnh gan do rượu, trong khi 20% đến 40% sẽ mắc bệnh viêm gan do rượu, xảy ra khi gan bị tổn thương và viêm.

Viêm gan do rượu nặng có thể gây tử vong trong vòng 30 ngày ở một nửa số bệnh nhân mắc bệnh này. Những bệnh nhân sống sót và nỗ lực tránh xa rượu vẫn có thể cải thiện chức năng gan, dù quá trình chữa lành có thể mất nhiều tháng.

Tăng cường sức khỏe trao đổi chất

Nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy việc ngừng uống rượu trong một tháng là đủ để những người uống rượu ở mức độ vừa phải đến nặng thấy được sự cải thiện ở: Kháng insulin; huyết áp; cân nặng cơ thể.

Những yếu tố này, cùng với lượng đường trong máu và cholesterol, đều góp phần gây ra hội chứng chuyển hóa. Thay đổi lối sống như giảm uống rượu có thể hạn chế các nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Uống rượu lâu dài có thể gây tổn thương cơ tim, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc loạn nhịp tim. Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến các tế bào máu, dẫn đến thiếu máu.

Các triệu chứng tiêu hóa giảm bớt

Việc uống rượu có thể gây viêm ruột và làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột. Nếu ngừng uống rượu trong một tuần, bạn có thể nhận thấy một số thay đổi tích cực ở hệ tiêu hóa.

Não bộ và sức khỏe tinh thần cải thiện

Việc sử dụng rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ và chấn thương não do ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Sau 30 ngày không uống rượu, não bộ và quá trình tư duy có thể trở nên minh mẫn hơn. Việc bổ sung nước tốt hơn cũng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, bao gồm cả trí não.

Uống rượu cũng làm giảm khả năng kiểm soát xung động, vì vậy một ngày không uống rượu cũng giúp giảm nguy cơ tai nạn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để suy ngẫm về mối quan hệ của bạn với rượu.

Chất lượng giấc ngủ tốt hơn

Mất ngủ thường gặp ở những người sử dụng rượu. Các phương pháp điều trị bao gồm liệu pháp hành vi nhận thức và dùng thuốc. Vì rượu có liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém nên bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn sau một tuần không uống.

Chức năng hệ thống miễn dịch được cải thiện

Việc sử dụng rượu bia làm rối loạn hệ miễn dịch và dùng lâu dài sẽ thay đổi cách thức hoạt động của hệ này. Các nghiên cứu cho thấy rượu bia có liên quan đến:

Tổn thương niêm mạc ruột, ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Những thay đổi trong protein C phản ứng nhạy cảm cao (hsCRP), một dấu hiệu của tình trạng viêm.

Mức độ thấp hơn của yếu tố hoại tử khối u α (TNF-α).

Mức độ interleukin 6 (IL-6) và IL-10 cao hơn.

Có bằng chứng cho thấy kiêng rượu trong 3 tuần có thể cải thiện mức độ các dấu hiệu sinh học này. Hệ thống miễn dịch thậm chí có thể được tăng cường ngay trong ngày đầu tiên.

Giảm nguy cơ ung thư

Việc sử dụng rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm: Ung thư gan; ung thư ruột kết; ung thư tuyến tụy; ung thư vú; ung thư thực quản; ung thư đầu và cổ (bao gồm ung thư miệng).

Viêm gan do rượu có thể dẫn đến các tình trạng làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.