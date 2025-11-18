Người hay nhậu rượu bia thường thiếu chất gì? 18/11/2025 17:45

Trang thông tin y tế Healthline cho biết, việc thường xuyên sử dụng rượu bia, thức uống có cồn không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn khiến cơ thể khó hấp thụ và khó chuyển hóa các dưỡng chất quan trọng.

Cạnh đó, sử dụng lạm dụng thức uống này, sẽ khiến cơ thể thiếu vitamin như B1, B12, C, D, A, K… và khoáng chất nghiêm trọng.

Lạm dụng rượu bia quá mức sẽ khiến cơ thế thiếu chất và khó hấp thu dinh dưỡng. Ảnh: HẠ QUYÊN

Healthline cho biết, đã có nghiên cứu vào năm 2022 chỉ ra, nồng độ kẽm và magie trong cơ thể của người nghiện rượu bia thấp hơn rõ rệt đối với người bình thường.

Một nghiên cứu khác vào năm 2019 thì cho biết, có tới 42% người bị nghiện rượu bia được điều trị tại khoa hồi sức, bị thiếu vitamin C trầm trọng.

Bác sĩ dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI) cũng cho biết, với người thường xuyên phải sử dụng thức uống có cồn và sử dụng ở mức độ nhiều (nam nhiều hơn 2 đơn vị cồn (đơn cử 2 lon bia), nữ nhiều hơn 1 đơn vị cồn (1 lon bia)… thì rất dễ thiếu chất. Trong đó có hai chất dễ bị thiếu nhất là kẽm và vitamin B, đặc biệt là B1.

Đối với kẽm, nhất là nam giới nhu cầu kẽm cao, trong quá trình uống cần bổ sung kẽm thông qua thức ăn như hạt điều, các loại hải sản. Tương tự với vitamin B, thì chúng ta cũng cần bổ sung qua đậu phộng hoặc khoai lang, khoai tây, thịt heo…