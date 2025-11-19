Nhiều người bị ngộ độc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có khuyến cáo quan trọng 19/11/2025 14:55

(PLO)- Theo Sở An toàn thực phẩm, người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn.

Nhằm phòng tránh các vụ ngộ độc do thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo quan trọng trong việc lựa chọn thực phẩm.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý và trách nhiệm cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn.

Việc nâng cao thói quen mua sắm thực phẩm an toàn, không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm, mà còn thúc đẩy các cơ sở, nhà sản xuất, kinh doanh phải nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm.

Sở khuyến cáo, người dân cần mua thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải có thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng.

Không nên mua, sử dụng thực phẩm trôi nổi, không bao bì, không nhãn mác hoặc có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu hoặc thực phẩm rao bán không có địa điểm cố định.

Những quán ăn vỉa hè được để "trần" ngay sát mặt đường. Ảnh: TRẦN MINH

Trong trường hợp đi ăn uống bên ngoài, đặc biệt trong các dịp lễ, hội... đông người, người dân nên ưu tiên chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, có khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm sạch sẽ, nhân viên phục vụ đeo găng tay, nón, khẩu trang đầy đủ.

Hạn chế sử dụng dịch vụ của các hàng rong lề đường, cơ sở tạm bợ, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh về khu vực chế biến, khu vực kinh doanh và cả điều kiện về con người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

"Đặc biệt, trong sinh hoạt hằng ngày, người dân nên rửa tay thường xuyên bằng nước sạch. Trong nấu nướng phải sử dụng nước sạch, dụng cụ nấu nướng được vệ sinh kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, cần tách biệt thực phẩm sống và chín để tránh nguy cơ nhiễm chéo, mất an toàn. Thực phẩm phải được nấu chín kỹ và sử dụng ngay, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng", Sở An toàn thực phẩm nêu khuyến cáo.