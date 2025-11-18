Đề xuất phạt tiền triệu với hàng quán ăn để ruồi, nhặng bâu vào thức ăn 18/11/2025 10:49

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, dự thảo đã điều chỉnh các quy định xử phạt trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đây là lĩnh vực thường xuyên bị phản ánh về điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, mức phạt được tăng gấp đôi so với hiện hành. Cụ thể, phạt 1-2 triệu đồng đối với hành vi không che đậy thức ăn, để côn trùng xâm nhập, không dùng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín.

Một số điểm bán vì không có màn che chắn nên ruồi dễ dàng đậu trên thực phẩm. Ảnh: MINH HOÀNG

Phạt 2-6 triệu đồng với các hành vi như sử dụng dụng cụ chế biến không bảo đảm vệ sinh, dùng nước bẩn để rửa thực phẩm, người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm hoặc sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc.

Dự thảo cũng đề xuất phạt từ 3-5 triệu đồng với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có chỉ tiêu an toàn vượt ngưỡng. Nếu giá trị thực phẩm vi phạm lớn hơn 3 triệu đồng, mức phạt sẽ tính 1-2 lần giá trị hàng hóa vi phạm.

Đồng thời, phạt 1-2 triệu đồng với hành vi kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn. Mức phạt 2-6 triệu đồng được áp dụng nếu cơ sở bày bán bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập hoặc vi phạm điều kiện bảo quản thực phẩm.

Bộ Y tế cho biết việc sửa đổi nghị định là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Hiện dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức và cá nhân có liên quan.