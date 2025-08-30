Nghỉ lễ 2-9: Chuyên gia chỉ cách ăn uống an toàn, tránh ngộ độc 30/08/2025 17:16

(PLO)- Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ 2-9 người dân cần đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi, ưu tiên chọn quán quen khi ăn uống ở ngoài...

Kỳ nghỉ lễ Mừng Quốc Khánh 2-9 năm nay kéo dài bốn ngày từ ngày 31-8 đến ngày 3-9. Đây cũng là dịp để người dân tận hưởng những chuyến du lịch hoặc nghỉ ngơi tại nhà.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có nhiều khuyến nghị trong việc ăn uống, thưởng thức các món ăn tại địa phương hoặc các điểm du lịch.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, tại các điểm ăn uống tập trung khách du lịch, Sở An toàn thực phẩm đã có các kế hoạch và công tác kiểm tra và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, quá trình chế biến, cũng như nguồn gốc nguyên liệu…

TP.HCM tăng cường thanh, kiểm tra tại các địa điểm ăn uống trong dịp lễ 2-9. Ảnh: TÚ UYÊN

Đối với người tiêu dùng, Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh, cần lựa chọn thực phẩm có nhãn mác, bao bì nguyên vẹn, nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên chọn thực phẩm tươi ngon để chế biến.

Tuy nhiên, bà Lan lưu ý người dân không nên tích trữ thực phẩm quá nhiều trong tủ lạnh và phải đảm bảo vệ sinh tủ lạnh, để riêng đồ sống và đồ chín nếu bảo quản trong tủ lạnh để tránh nhiễm chéo vi khuẩn.

Song song với đó, người dân cần thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh khi sơ chế, chế biến thực phẩm. Sau khi chế biến đồ ăn cũng cần phải sử dụng đúng cách, ăn ngay sau khi nấu.

Trong trường hợp đi ăn ở ngoài, người dân nên lựa chọn các cửa hàng có đầy đủ các giấy tờ về an toàn thực phẩm, hoặc cảm nhận tại các khu chế biến có đảm bảo sạch sẽ hay không…

“Dẫu biết việc ăn uống đường phố là quyền lựa chọn của chúng ta nhưng tôi khuyến khích người dân ưu tiên chọn các cửa hàng sạch sẽ, quán quen đã ăn nhiều năm nhưng không xảy ra sự vụ đáng tiếc.

Và hơn hết, người dân cần lưu ý, dù là nghỉ lễ sẽ ăn uống tiệc tùng nhưng cũng nên ăn uống điều độ, đủ chất nhất là tăng cường bổ sung chất xơ, tránh lạm dụng đồ uống có cồn… để đảm bảo sức khỏe sau lễ”- bà Lan khuyến nghị.