5 chất dinh dưỡng cần bổ sung sau tuổi 60 30/08/2025 11:03

(PLO)- Khi bước sang tuổi 60, cơ thể có những thay đổi sinh lý khiến việc hấp thụ và sử dụng một số chất dinh dưỡng trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù chế độ ăn uống cân bằng vẫn là nền tảng, việc bổ sung thêm một số vi chất là cần thiết để duy trì sức khỏe. Dưới đây là 5 loại chất dinh dưỡng mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cân nhắc bổ sung sau tuổi 60.