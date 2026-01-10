Những thực phẩm ăn sáng giúp bảo vệ tim mạch hiệu quả 10/01/2026 08:12

(PLO)- Dưới đây là những thực phẩm cung cấp chất xơ, protein và chất chống oxy hóa cần thiết cho tim mạch.

Cháo yến mạch rắc hạt lanh và việt quất tốt cho tim mạch

Ăn sáng bằng cháo yến mạch rắc hạt lanh và việt quất tốt cho tim mạch. Ảnh: Health.



Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Chất xơ, axit béo omega-3, polyphenol, lignan.

Yến mạch có hàm lượng chất xơ hòa tan cao tự nhiên, đặc biệt là beta-glucan. Loại chất xơ này tạo thành gel trong đường tiêu hóa và giúp giảm hấp thụ cholesterol.

Nghiên cứu chỉ ra việc thường xuyên bổ sung beta-glucan giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Thêm quả việt quất vào yến mạch sẽ cung cấp thêm chất xơ và polyphenol. Các hợp chất thực vật này giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm căng thẳng oxy hóa.

Hạt lanh cung cấp axit béo omega-3, hỗ trợ quá trình giảm viêm hiệu quả. Lignan trong hạt lanh cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Sữa chua Hy Lạp

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Protein, canxi, kali, men vi sinh.

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu và duy trì năng lượng. Bữa sáng giàu protein giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ các chỉ số chuyển hóa tim mạch.

Sữa chua này cũng cung cấp canxi và kali giúp hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Các lợi khuẩn trong sữa chua hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Từ đó, chúng ảnh hưởng tích cực đến mức cholesterol.

Bạn nên chọn loại không đường để hạn chế lượng đường bổ sung. Tiêu thụ quá nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Sinh tố bơ đậu phộng và cacao

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Chất béo không bão hòa, flavanol, chất xơ.

Cacao chứa flavanol giúp hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do tích tụ và gây hại cho tim.

Bơ đậu phộng chứa chất xơ và chất béo không bão hòa giúp ổn định mức cholesterol. Bạn có thể xay chuối đông lạnh, rau bina, bột cacao và bơ đậu phộng để làm sinh tố.

Việc cân bằng protein và chất béo lành mạnh giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ hạt

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Ngũ cốc nguyên hạt, chất béo không bão hòa, chất xơ, protein.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ hạt là bữa ăn đơn giản và ngon miệng. Chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh hơn ngũ cốc tinh chế.

Bạn có thể chọn bơ hạnh nhân hoặc bơ hạt hướng dương. Bơ hạt cung cấp chất béo không bão hòa và protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Bánh pudding hạt chia

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Chất xơ, axit béo omega-3, chất béo không bão hòa.

Hạt chia chứa chất xơ hòa tan, tạo thành chất gel khi trộn với chất lỏng. Chất gel này giúp giảm cholesterol LDL bằng cách giảm sự hấp thụ trong đường tiêu hóa.

Hạt chia cũng cung cấp axit béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Bạn có thể chuẩn bị món này từ tối hôm trước và thêm trái cây, quế tùy thích.

Phô mai tươi với trái cây

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Protein, canxi, chất xơ.

Phô mai tươi là lựa chọn giàu protein giúp no lâu và thúc đẩy phát triển cơ bắp. Bữa sáng này giúp kiểm soát sự thèm ăn và ổn định mức năng lượng.

Kết hợp phô mai tươi với trái cây giúp cân bằng lượng đường trong máu nhờ chất xơ. Hãy chọn loại có hàm lượng natri thấp để tránh nguy cơ cao huyết áp.

Yến mạch ngâm qua đêm với bơ hạnh nhân

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Chất xơ, chất béo không bão hòa, magie.

Yến mạch ngâm qua đêm hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết. Chất xơ hòa tan trong yến mạch giúp giảm cholesterol LDL nếu tiêu thụ thường xuyên.

Bơ hạnh nhân bổ sung chất béo không bão hòa và magie cho tim mạch. Magie giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh bằng cách làm giãn mạch máu.

Bát diêm mạch kiểu Mexico

Dưỡng chất tốt cho tim mạch: Ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ, chất chống oxy hóa, protein.

Hạt quinoa (diêm mạch) là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và protein thực vật. Các hợp chất trong quinoa hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.

Hàm lượng chất xơ và polyphenol trong quinoa giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch.