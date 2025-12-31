Bí quyết bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ mùa lạnh cuối năm 31/12/2025 15:19

(PLO)- Thời tiết mùa đông mang đến nhiều thách thức cho sức khỏe, do đó việc chủ động bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ là vô cùng quan trọng.

Với những thói quen đơn giản, bạn có thể bảo vệ khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ mùa đông an toàn.

Cách bảo vệ trái tim trong mùa đông. Ảnh:Ai.



Vì sao thời tiết lạnh gây hại cho sức khỏe tim mạch

Khi nhiệt độ giảm, cơ thể ưu tiên duy trì sự ấm áp. Hệ thần kinh giao cảm sẽ thu hẹp các mạch máu để ngăn mất nhiệt. Điều này làm tăng huyết áp và giảm lượng oxy đến tim.

Tim phải hoạt động vất vả hơn để lưu thông máu qua các mạch máu bị thu hẹp. Đồng thời, thời tiết lạnh có thể làm máu đặc hơn. Mức cholesterol tăng cao dễ hình thành cục máu đông, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cách bảo vệ trái tim trong mùa đông

Ăn uống thông minh:

Chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng vào mùa đông. Một thực đơn cân bằng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Chọn chất béo tốt: Việc lựa chọn đúng loại dầu như dầu lạc, dầu hướng dương giúp cung cấp chất béo không bão hòa đơn. Loại chất béo này có thể làm giảm cholesterol xấu.

Chất béo Omega-3 có trong cá hồi, cá mòi giúp chống viêm và hỗ trợ nhịp tim. Đối với người ăn chay, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh là những nguồn omega-3 thực vật tuyệt vời.

Thêm ngũ cốc nguyên hạt: Bạn nên thay thế ngũ cốc tinh chế bằng gạo lứt, kê, yến mạch hoặc quinoa. Những thực phẩm này bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin nhóm B, sắt. Chất xơ giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh.

Bổ sung các loại hạt: Hạnh nhân, quả óc chó và đậu phộng cung cấp chất béo lành mạnh và protein. Hàm lượng arginine trong các loại hạt giúp mạch máu thư giãn, cải thiện lưu thông máu. Mỗi ngày bạn chỉ cần sử dụng một nắm nhỏ để đạt hiệu quả tốt.

Ăn nhiều trái cây và rau quả:Trái cây và rau củ cung cấp chất chống oxy hóa giúp tim mạch chống lại áp lực. Các chất dinh dưỡng từ thực vật giúp tăng cường mạch máu và giảm viêm. Bạn nên lấp đầy một nửa đĩa ăn bằng rau và ăn thêm 2 đến 3 phần trái cây mỗi ngày.

Duy trì giờ ăn đều đặn: Bạn nên duy trì khung giờ ăn uống cố định và bắt đầu bằng bữa sáng đủ chất. Việc tránh khoảng thời gian giữa các bữa ăn quá dài giúp ổn định quá trình trao đổi chất.

Luôn năng động:

Hoạt động thể chất giúp lưu thông máu, ổn định huyết áp và hỗ trợ duy trì cân nặng. Những ngày thời tiết ôn hòa, bạn nên đi bộ 30 phút dưới ánh nắng mặt trời. Khi trời lạnh hơn, các bài tập đơn giản trong nhà sẽ giúp giữ ấm cơ thể. Tập thể dục cũng là phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả.

Ưu tiên giấc ngủ và sinh hoạt:

Duy trì lịch trình ngủ đều đặn rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Thời tiết lạnh thường làm xáo trộn thói quen sinh hoạt. Một giấc ngủ tốt đảm bảo sự cân bằng trao đổi chất và sức khỏe tinh thần.

Chủ động phòng ngừa:

Ngay cả khi không mắc bệnh tim mạch, việc áp dụng lối sống lành mạnh là bước phòng ngừa tốt nhất. Khám sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ giúp bạn có thêm lớp bảo vệ. Hãy ăn uống đầy đủ, vận động thường xuyên để trái tim luôn khỏe mạnh bất chấp cái lạnh.