Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 4 loại rau củ giúp bảo vệ chức năng gan 06/03/2026 19:08

(PLO)- Nếu muốn hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh, bạn hãy bắt đầu từ chế độ ăn uống.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết rau họ cải, rau lá xanh, củ cải đường và atisô là những loại rau tốt nhất cho gan. Chúng chứa nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan. Những chất này cũng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ atisô giúp cải thiện men gan và bảo vệ mô gan khỏi stress oxy hóa. Ảnh: AI.



Gan hoạt động liên tục để lọc độc tố và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Những gì bạn ăn có thể giúp gan làm tốt công việc của mình. Bạn không cần trà giải độc hay các liệu trình thanh lọc phức tạp.

Những thói quen như ăn uống cân bằng, nhiều rau củ, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia mới là quan trọng nhất. Dưới đây là lý do tại sao bốn loại rau này lại nổi bật.

Atisô

Atisô rất giàu các hợp chất như cynarin và axit chlorogenic. Chúng hỗ trợ sản xuất mật và giúp gan xử lý chất béo hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ atisô giúp cải thiện men gan và bảo vệ mô gan khỏi stress oxy hóa.

Bài đánh giá năm 2022 trên tạp chí Clinical Nutrition Research đã xem xét bảy nghiên cứu. Kết quả cho thấy chiết xuất lá atisô giúp cải thiện mức độ men gan ALT và AST. Đây là các chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe gan. Bạn sẽ nhận được lượng lớn hợp chất hỗ trợ gan bằng cách ăn atisô nguyên củ.

Củ dền

Củ dền chứa betalain và betaine là các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Chúng giúp giảm căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa chất dồi dào trong gan. Nước ép củ dền đã được nghiên cứu rộng rãi vì khả năng bảo vệ gan. Các phát hiện cho thấy nó giúp gan tránh khỏi các tổn thương do stress oxy hóa.

Một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy sự cải thiện ở các chỉ số liên quan bệnh gan nhiễm mỡ. Bạn có thể xay nước ép củ dền thành sinh tố hoặc trộn với nước chanh, cà rốt. Củ dền nướng cũng rất ngon khi thêm vào salad.

Rau họ cải

Các loại rau như bông cải xanh, cải Brussels và súp lơ trắng chứa sulforaphane. Hợp chất này hỗ trợ các enzyme giải độc gan, giúp loại bỏ chất thải hiệu quả hơn. Chúng cũng tiềm năng trong việc ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và bảo vệ mô gan.

Một số nghiên cứu cho thấy rau họ cải giúp cải thiện độ nhạy insulin. Khi độ nhạy insulin thấp, lượng đường trong máu tăng cao dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu. Nghiên cứu năm 2023 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã liên kết việc ăn rau họ cải với giảm nguy cơ ung thư gan.

Bắp cải, cải bẹ xanh, cải xoăn và củ cải cũng là những lựa chọn tốt. Rau họ cải có thể được nướng, xào hoặc thêm vào súp. Chúng cũng rất phù hợp trong các món xào và mì ống.

Rau lá xanh

Cải xoăn, cải bắp, rau diếp và rau bina đều mang lại lợi ích to lớn. Việc tiêu thụ nhiều rau lá xanh có liên quan đến nguy cơ ung thư gan thấp hơn.

Nghiên cứu năm 2021 liên kết việc ăn rau lá xanh với việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Các loại rau này giàu lutein và quercetin giúp làm dịu chứng viêm. Chúng bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương hiệu quả.

Cách ăn các loại rau này để đạt hiệu quả tối đa

Nhiều loại rau chứa vitamin tan trong chất béo như A, E và K. Việc kết hợp chúng với chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Bạn nên dùng rau kèm dầu ô liu hoặc các loại hạt.

Đối với rau họ cải, phương pháp nấu nướng nhẹ nhàng giúp bảo tồn các hợp chất có lợi. Nấu chín nhẹ giúp cải thiện khả năng tiêu hóa nhưng vẫn giữ được chất dinh dưỡng. Xào, hấp hoặc dùng lò vi sóng tốt hơn so với việc luộc kỹ.

Quan trọng nhất là sự đa dạng trong bữa ăn. Ăn nhiều loại rau củ giúp gan tiếp xúc với nhiều hợp chất bảo vệ hơn. Sức khỏe gan được cải thiện nhờ chế độ ăn tổng thể chứ không phải một loại "siêu thực phẩm" riêng lẻ.