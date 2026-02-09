3 loại rau và thực phẩm bổ sung giúp đảo ngược gan nhiễm mỡ 09/02/2026 20:05

(PLO)- Để khắc phục tình trạng gan nhiễm mỡ, bác sĩ Pramod (Ấn Độ) khuyên dùng ba loại rau và thực phẩm bổ sung gồm quả bầu, một lượng nhỏ củ dền và các loại rau họ cải.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và gây hậu quả lâu dài như ung thư hoặc ghép gan. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đang trở thành nguyên nhân quan trọng gây bệnh gan mãn tính tại Ấn Độ với tỷ lệ mắc từ 9% đến 32%.

3 loại rau giúp đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo Cục Thông tin Báo chí (PIB), cứ ba người Ấn Độ thì có một người mắc bệnh này. Đây cũng là tiền đề dẫn đến tiểu đường loại 2 và các rối loạn chuyển hóa khác.

Việc phòng ngừa hiện nay là điều rất cần thiết. Bạn có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống. Tiến sĩ Pramod Tripathi, bác sĩ đa khoa tại Pune với 27 năm kinh nghiệm, đã nêu bật các thực phẩm giúp đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ.

3 loại rau giúp đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ, ba loại rau sau đây rất hữu ích nếu được sử dụng đúng trình tự và liều lượng:

Quả bầu: Đây là thực phẩm đứng đầu danh sách. Mỗi ngày nên ăn 150-200 gram và duy trì khoảng 5-6 ngày một tuần. Loại quả này giúp kiểm soát lượng insulin tăng quá cao vốn là nguyên nhân chính gây tích tụ mỡ trong gan.

Các loại rau họ cải: Nhóm này bao gồm bông cải xanh, súp lơ, bắp cải và cải bẹ xanh. Bác sĩ khuyên nên ăn khoảng 100-150 gram từ 4-5 lần mỗi tuần. Bạn nên nấu chín kỹ để kích hoạt các enzyme giải độc và giảm viêm gan.

Củ dền: Bạn nên dùng củ dền như một loại thuốc với liều lượng rất nhỏ. Mức khuyến nghị là chỉ 50-75 gram và ăn từ 2-3 lần mỗi tuần.

3 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ gan

Bác sĩ nhấn mạnh ba loại thực phẩm chức năng theo đúng trình tự có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi gan:

Choline: Hàm lượng choline trong chế độ ăn thường thấp nên cần được bổ sung 500-1000 mg mỗi ngày. Choline giúp loại bỏ VLDL và cholesterol xấu ra khỏi gan. Nhiều chương trình điều trị có thể thất bại nếu lượng choline quá thấp.

Omega-3: Bạn nên bổ sung hỗn hợp EPA và DHA với liều lượng 1000-2000 mg mỗi ngày. Hãy kiểm tra nhãn sản phẩm để đảm bảo có chứa cả hai loại nhằm ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan.

Cây kế sữa: Đây là một loại chiết xuất thảo dược nên dùng với liều lượng 300-600 mg mỗi ngày. Hoạt chất này giúp cân bằng men gan, giảm viêm và giảm độc tố cho gan.

Bác sĩ lưu ý bạn có thể chia đều lượng thực phẩm bổ sung này để uống sau các bữa ăn. Hãy duy trì trong 2-3 tháng và nhớ kiểm tra chức năng gan trước và sau liệu trình. Không có loại thực phẩm chức năng nào có thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn uống đúng cách, tập thể dục và giấc ngủ ngon.