Lợi ích bất ngờ của cà phê đen đối với người bệnh gan nhiễm mỡ 25/01/2026 08:07

(PLO)- Bệnh gan nhiễm mỡ đã trở thành một trong những căn bệnh thầm lặng phổ biến.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia uống cà phê đen hằng ngày có thể giúp cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen nó giúp giảm tích tụ mỡ, viêm nhiễm và tổn thương lâu dài nếu được tiêu thụ đúng cách. Ảnh: AI.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường phát triển âm thầm với ít triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện khi tổn thương gan đã nghiêm trọng. Các chuyên gia nhấn mạnh việc đảo ngược tình trạng này phụ thuộc vào thói quen nhất quán thay vì các phương pháp thanh lọc cực đoan.

Cà phê đen đã nổi lên như một trợ thủ đắc lực cho sức khỏe gan. Các nghiên cứu cho thấy nó giúp giảm tích tụ mỡ, viêm nhiễm và tổn thương lâu dài nếu được tiêu thụ đúng cách.

Nikita Bardia, chuyên gia dinh dưỡng tại Kolkata (Ấn Độ), cho biết cà phê đen giúp giảm viêm, stress oxy hóa và sẹo gan. Bà chia sẻ: “Có một loại đồ uống mà gan của bạn thực sự thích, đó là cà phê đen thật sự”.

Dưới đây là bốn lợi ích của cà phê đen với bệnh gan nhiễm mỡ.

Giảm sự tích tụ mỡ

Theo chuyên gia, cà phê giúp cải thiện độ nhạy insulin. Từ đó, lượng mỡ tích trữ trong gan sẽ ít hơn. Những người uống cà phê thường xuyên có lượng mỡ gan thấp hơn khi chụp chiếu.

Tác dụng chống viêm và chống oxy hóa

Cà phê chứa các hợp chất như axit chlorogenic và polyphenol. Các chất này giúp giảm viêm gan và stress oxy hóa. Đây là yếu tố then chốt ngăn chặn gan nhiễm mỡ tiến triển thành xơ gan.

Làm chậm quá trình xơ hóa

Cà phê giúp làm chậm quá trình hình thành sẹo gan. Lợi ích này được ghi nhận ngay cả ở những người đã bị gan nhiễm mỡ mà không cần yếu tố giảm cân.

Cải thiện men gan

Việc uống cà phê đen liên quan đến việc giảm nồng độ ALT và AST. Đây là những chỉ số cho thấy gan đang bị căng thẳng.

Khuyến nghị về lượng tiêu thụ

Chuyên gia Nikita Bardia khuyến nghị mỗi người nên uống từ hai đến ba tách cà phê đen mỗi ngày. Đây là phạm vi mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Uống quá bốn tách có thể gây rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến nồng độ cortisol. Thời điểm tốt nhất để uống là sau bữa ăn hoặc giữa buổi sáng. Bạn nên tránh uống vào cuối buổi tối vì thiếu ngủ có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan.

Lưu ý quan trọng

Lợi ích này chỉ áp dụng cho cà phê đen nguyên chất. Việc thêm đường, kem hoặc siro sẽ làm mất tác dụng và gây kháng insulin. Chuyên gia cảnh báo các loại cà phê nhiều đường, cà phê tráng miệng hay cà phê thay thế bữa ăn đều không có lợi.

Cà phê chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải phương thuốc thay thế lối sống. Tình trạng gan sẽ không cải thiện nếu bạn vẫn duy trì chế độ ăn nhiều đường, uống rượu thường xuyên hoặc lười vận động.