Cách giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ ở độ tuổi 30 12/01/2026 08:16

(PLO)- Nguy cơ gan nhiễm mỡ có thể khởi phát âm thầm từ tuổi 30, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và đảo ngược nếu điều chỉnh lối sống đúng cách.

Cách giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ ở độ tuổi 30

Theo Doctor NDTV , nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ thường âm thầm xuất hiện từ độ tuổi 30, giai đoạn nhiều người vẫn cho rằng mình còn trẻ và khỏe mạnh. Đáng lưu ý, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) có thể xảy ra ngay cả ở người có vóc dáng gầy nhưng bị kháng insulin hoặc tích tụ mỡ bụng. Điều đáng mừng là gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu phần lớn có thể được chữa khỏi nếu thay đổi lối sống kịp thời.

Hạn chế đường và tinh bột tinh chế

Hạn chế đường và tinh bột tinh chế, vì lượng fructose và bột mì trắng dư thừa có liên quan mật thiết đến sự tích tụ mỡ trong gan.

Duy trì vòng eo

Hãy duy trì vòng eo ở mức khỏe mạnh, vì mỡ bụng là yếu tố chính thúc đẩy sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ.

Tập thể dục nhiều hơn

Hãy tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Cả các bài tập aerobic lẫn tập sức mạnh đều đã được chứng minh có khả năng giảm mỡ gan, ngay cả khi cân nặng không thay đổi đáng kể.

Tránh uống rượu bia

Nên tránh uống rượu thường xuyên, bởi ngay cả mức tiêu thụ vừa phải cũng có thể làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ khi đi kèm rối loạn chuyển hóa.

Gan nhiễm mỡ﻿ dễ trầm trọng hơn nếu duy trì thói quen uống rượu bia

Bổ sung thêm protein và chất xơ

Chế độ ăn giàu protein và chất xơ giúp cải thiện độ nhạy insulin, đồng thời hạn chế quá trình tích tụ mỡ trong gan.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Chủ động theo dõi và kiểm soát lượng đường trong máu, vì kháng insulin là nguyên nhân cốt lõi của gan nhiễm mỡ không do rượu.

Hãy bổ sung chất béo lành mạnh

Bổ sung các chất béo tốt từ cá béo, quả bơ, dầu ô liu và các loại hạt với lượng vừa phải, giúp hỗ trợ hoạt động của enzyme gan và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.