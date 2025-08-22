Cách đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ chỉ trong 90 ngày 22/08/2025 10:13

(PLO)- Chỉ cần 90 ngày với chế độ ăn cân bằng, ngủ nghỉ hợp lý và hạn chế thức ăn chế biến sẵn, lá gan có thể tự phục hồi và khỏe mạnh trở lại.

Podcast:

Podcast: Cách đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ chỉ trong 90 ngày

Theo The Times of India, gan là “nhà máy thầm lặng” của cơ thể, ít khi phát tín hiệu kêu cứu. Nhưng một khi đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, đó là lời cảnh báo nghiêm trọng. Gan nhiễm mỡ, vốn được cho là hệ quả của bia rượu hay béo phì, ngày nay lại phổ biến ngay cả ở những người tưởng chừng sống lành mạnh. Thủ phạm lớn nhất chính là thói quen ăn uống hằng ngày, khiến gan quá tải và thiếu dưỡng chất phục hồi.

Tin vui là gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể đảo ngược. Với những điều chỉnh đúng đắn, gan có thể bắt đầu tự tái tạo chỉ trong 90 ngày. Dưới đây là 7 thay đổi cốt lõi giúp bạn 'giải cứu' lá gan của mình:

Cắt giảm đường, kể cả loại 'lành mạnh'

Nhiều người lầm tưởng rằng đường chỉ gây tăng cân. Nhưng thực tế, đường, đặc biệt là fructose, có thể được chuyển hóa trực tiếp thành mỡ và tích tụ ngay trong gan, ngay cả ở những người có vóc dáng cân đối.

Các sản phẩm 'lành mạnh' như nước ép đóng hộp, sữa chua có hương vị, thanh năng lượng hay si-rô đều là 'kho đường ẩn'. Do đó, hãy cắt giảm triệt để những thực phẩm này và thay thế bằng trái cây tươi giàu chất xơ để giảm gánh nặng cho gan.

Tăng cường chất xơ hàng ngày

Chất xơ không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tiêu hóa. Nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và đào thải hormone dư thừa, những yếu tố then chốt giúp gan phục hồi.

Hãy biến chất xơ thành 'người bạn đồng hành' hằng ngày với các loại thực phẩm như hạt lanh, hạt chia, đậu lăng và các loại rau họ cải như bông cải xanh.

Cân bằng chất béo với omega-3

Nhiều người nghĩ rằng gan nhiễm mỡ là phải kiêng hoàn toàn chất béo. Tuy nhiên, một số loại chất béo, đặc biệt là omega-3, lại có tác dụng chống viêm và giảm tích tụ mỡ trong gan.

Hãy bổ sung cân bằng bằng cách ăn các loại cá béo, dầu hạt lanh, quả óc chó và hạn chế chất béo omega-6 từ các loại dầu thực vật chế biến sẵn.

Tăng cường polyphenols

Đừng nghĩ chất chống oxy hóa chỉ tốt cho da. Các hợp chất polyphenols có trong quả mọng, dầu ô liu nguyên chất, bột trà xanh matcha, lựu hay nghệ (dùng kèm hạt tiêu đen) có khả năng giảm stress oxy hóa và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Những hợp chất từ thực vật này hoạt động như một loại 'thần dược' tự nhiên, giúp gan giải độc hiệu quả hơn.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là liều thuốc vàng cho gan. Thiếu ngủ sẽ làm tăng tích tụ mỡ trong gan, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, hãy đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để hỗ trợ quá trình tự phục hồi của gan.

Tôn trọng 'đồng hồ sinh học' của gan

Gan cần thời gian để nghỉ ngơi và tự phục hồi. Ăn khuya sẽ làm gián đoạn 'khoảng lặng' này, buộc gan phải làm việc liên tục để xử lý calo thay vì đốt cháy mỡ dự trữ.

Với những thay đổi chế độ ăn uống phù hợp, gan có thể tự phục hồi chỉ sau 90 ngày.

Hãy tạo thói quen dùng bữa tối ít nhất 2–3 giờ trước khi đi ngủ để gan có thể tập trung vào việc phục hồi.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Những thực phẩm 'ít béo' hay 'ăn kiêng' đóng gói sẵn không hề an toàn. Chúng thường chứa nhiều carbohydrate tinh chế, chất béo chuyển hóa và chất phụ gia, âm thầm gây hại cho gan.

Hãy thay thế chúng bằng các loại thực phẩm nguyên chất như các loại hạt, đậu luộc hoặc trái cây tươi để cung cấp cho gan những dưỡng chất thực sự.