8 thói quen đơn giản giúp giảm căng thẳng cho mắt và cải thiện thị lực 21/08/2025 15:32

(PLO)- Bằng cách tích hợp những thói quen này vào cuộc sống hằng ngày, bạn không chỉ giảm căng thẳng cho mắt mà còn chủ động bảo vệ sức khỏe thị lực lâu dài.

Podcast: 8 thói quen đơn giản giúp giảm căng thẳng cho mắt và cải thiện thị lực

Theo The Times of India, trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, đôi mắt của chúng ta phải làm việc liên tục. Ánh sáng màn hình và lịch trình bận rộn dễ dẫn đến mỏi mắt và các vấn đề về thị lực. Tuy nhiên, chỉ với những thói quen đơn giản, bạn có thể bảo vệ và chăm sóc tốt hơn cho 'cửa sổ tâm hồn' của mình. Dưới đây là 8 thói quen hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay.

Áp dụng quy tắc 20-20-20

Cứ sau 20 phút làm việc với màn hình, hãy dành 20 giây để nhìn vào một vật thể cách bạn khoảng 20 feet (tương đương 6 mét). Thói quen này giúp các cơ mắt được thư giãn, giảm mệt mỏi hiệu quả.

Bổ sung thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin

Bổ sung các loại rau củ như rau bina, bắp, đu đủ, và cải xoăn vào chế độ ăn. Chúng rất giàu lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ mắt khỏi các vấn đề về thị lực.

Bổ sung thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin có thể giúp giảm căng thẳng cho mắt và cải thiện thị lực.

Điều chỉnh màn hình đúng cách

Giữ màn hình máy tính cách bạn một sải tay và đặt thấp hơn tầm mắt một chút. Vị trí này giúp giảm độ chói và áp lực lên mắt, tránh tình trạng phải nhìn quá gần gây căng thẳng.

Chớp mắt có ý thức

Tập thói quen chớp mắt thường xuyên và chậm rãi hơn. Chớp mắt giúp làm ẩm bề mặt nhãn cầu, ngăn ngừa tình trạng khô và kích ứng mắt, vốn là nguyên nhân gây mờ mắt.

Thư giãn mắt với chườm ấm

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, hãy dùng khăn ấm đắp lên mắt trong vài phút. Hơi ấm sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, làm dịu các cơ mắt và giảm mỏi mệt.

Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ

Ưu tiên sử dụng ánh sáng khuếch tán, ấm áp thay vì ánh sáng chói trực tiếp. Ánh sáng dịu nhẹ giúp mắt tập trung thoải mái hơn, giảm căng thẳng khi làm việc trong nhà.

Dành thời gian ở ngoài trời

Mỗi ngày, hãy dành 15-20 phút ra ngoài trời. Hoạt động này giúp mắt bạn có cơ hội nhìn xa hơn và tập trung vào nhiều vật thể ở các khoảng cách khác nhau, từ đó cải thiện tính linh hoạt của thị giác.

Thực hành các bài tập yoga cho mắt

Các bài tập đơn giản như di chuyển mắt theo vòng tròn hoặc luân phiên nhìn các vật ở gần và xa sẽ giúp rèn luyện cơ mắt, giúp chúng thích nghi và hoạt động mượt mà hơn.