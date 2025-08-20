Bước sang tuổi 40, ăn gì để não không 'lão hóa'? 20/08/2025 14:49

(PLO)- Bước sang tuổi 40, trí nhớ và sự tập trung có thể bắt đầu suy giảm. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa não bằng chế độ ăn uống khoa học mỗi ngày.

Podcast:

Podcast: Bước sang tuổi 40, ăn gì để não không 'lão hóa'?

Khi bước sang tuổi 40, não bộ của chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa sớm, như khả năng ghi nhớ chậm hơn hay giảm sự tập trung. Chế độ ăn uống lúc này trở nên vô cùng quan trọng, bởi não cần các dưỡng chất thiết yếu để sản xuất năng lượng, sửa chữa tế bào và điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung.

Một chế độ ăn thiếu lành mạnh, nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo xấu có thể gây viêm và stress oxy hóa, làm suy giảm chức năng nhận thức. Ngược lại, các thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, các loại hạt và cá béo sẽ bảo vệ tế bào não, giúp bạn duy trì sự minh mẫn lâu dài.

Theo NDTV, dưới đây là danh sách các thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày để chăm sóc sức khỏe não bộ khi bước sang tuổi 40:

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi rất giàu axit béo omega-3 (DHA và EPA). Axit béo này có thể củng cố cấu trúc màng tế bào não và cải thiện sự giao tiếp giữa các neuron. Omega-3 cũng làm giảm viêm, giúp bảo vệ não khỏi suy giảm trí nhớ và trầm cảm. Ăn hai khẩu phần cá mỗi tuần, nướng hoặc hấp, có thể giúp bạn tăng cường đáng kể khả năng phục hồi của não.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều axit alpha-linolenic (một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật), vitamin E và polyphenol. Tất cả đều có tác dụng chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên có liên quan đến trí nhớ tốt hơn và quá trình xử lý nhận thức nhanh hơn. Một nắm nhỏ mỗi ngày như một món ăn nhẹ hoặc rắc lên salad có thể giúp não bộ minh mẫn hơn.

Quả việt quất

Được mệnh danh là "siêu thực phẩm cho não", quả việt quất chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa giúp cải thiện sự giao tiếp giữa các tế bào não và bảo vệ bạn khỏi sự suy giảm trí nhớ do tuổi tác. Chúng cũng giúp tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình mất trí nhớ ngắn hạn. Một bát việt quất trộn với sinh tố hoặc sữa chua ăn sáng là một cách tuyệt vời để bổ sung việt quất thường xuyên.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau mầm methi,... rất giàu vitamin K, folate, lutein và beta-carotene, tất cả đều hỗ trợ tuổi thọ tế bào não. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa nhận thức bằng cách bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường lưu lượng máu lên não.

Ở độ tuổi 40, việc lựa chọn thực phẩm càng trở nên quan trọng hơn, vì đây là độ tuổi não bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu lão hóa sớm.

Trứng

Trứng chứa nhiều choline, một chất dinh dưỡng mà cơ thể sử dụng để sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu cho trí nhớ và khả năng học tập. Trứng cũng chứa vitamin B, có thể giúp điều hòa các chất hóa học trong não và giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ. Ăn trứng luộc hoặc trứng ốp la vài lần một tuần rất có lợi.

Nghệ

Curcumin, hợp chất chính trong nghệ, có khả năng vượt qua hàng rào máu não và mang lại hiệu quả chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin không chỉ giúp cải thiện tâm trạng và trí nhớ, mà còn có thể làm giảm sự tích tụ mảng bám amyloid liên quan đến bệnh Alzheimer.

Trà xanh

Trà xanh chứa L-theanine, một loại axit amin giúp cải thiện sự thư giãn và tập trung mà không gây buồn ngủ. Chất chống oxy hóa (catechin) trong trà xanh cũng bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và sự suy giảm trí nhớ do tuổi tác. Uống một hoặc hai tách trà xanh mỗi ngày giúp tăng cường sự tỉnh táo và trí nhớ dài hạn.

Quả bơ

Giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, quả bơ thúc đẩy lưu lượng máu lên não, đảm bảo não nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Chúng cũng chứa vitamin E và folate, giúp bảo vệ não khỏi suy giảm nhận thức. Thêm lát bơ vào salad, bánh mì sandwich hoặc sinh tố là một thói quen dễ thực hiện.