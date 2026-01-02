Bắt phạm nhân cùng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam tại Lào

Ngày 2-1, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông tin đã bắt giữ phạm nhân Nhâm Văn Tuấn tại Lào, kẻ cùng trốn khỏi trại giam cùng Triệu Quân Sự.
Theo đó, thực hiện công tác truy nã tội phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an tại Lào và Bộ Công an Lào vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nhâm Văn Tuấn tại Lào.
Theo hồ sơ năm 2013, Nhâm Văn Tuấn bị Tòa án quân sự Quân khu 5 xử phạt 28 năm tù về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.
Đến tháng 11-2015, Nhâm Văn Tuấn cùng Triệu Quân Sự trốn trại T10 Quân khu 5. Triệu Quân Sự bị bắt ngay sau đó còn Nhâm Văn Tuấn trốn sang nước ngoài.
Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 ra Quyết định truy nã ngày 8-11-2015 đối với Nhâm Văn Tuấn về tội trốn khỏi nơi giam, giữ.
Cục Điều tra hình sự trực tiếp phối hợp với các lực lượng truy bắt và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận Tuấn tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và giao Phòng Điều tra hình sự Quân khu 5 áp giải Tuấn về Trại tạm giam quân sự Quân khu 5 để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
Triệu Quân Sự (33 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tù chung thân tại trại giam T-974 thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng (xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Ngày 31-5-2022, Sự trốn khỏi nơi giam.
Đến khoảng 15 giờ ngày 1-6, Triệu Quân Sự bị người dân và Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá.
Trước đó, ngày 22-8-2012, Sự đào ngũ rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai tại một quán cà phê ở Long Biên, TP Hà Nội, và bị bắt 2 ngày sau đó.
Ngày 15-3-2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 kết án Sự tù chung thân về tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Sau đó, Sự đã trốn khỏi Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5, bằng cách cưa song sắt phòng giam.
Đến ngày 15-12-2015, Cục Truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt Sự khi đang chơi tại một quán game ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng.
Tuy nhiên, sau khoảng gần 5 năm thụ án, Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10, Quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi.
Sự bị lực lượng chức năng vây bắt ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, và đưa về trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.