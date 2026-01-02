Bắt phạm nhân cùng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam tại Lào 02/01/2026 08:39

(PLO)- Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt Nhâm Văn Tuấn, phạm nhân cùng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam hơn 10 năm trước

Ngày 2-1, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông tin đã bắt giữ phạm nhân Nhâm Văn Tuấn tại Lào, kẻ cùng trốn khỏi trại giam cùng Triệu Quân Sự.

Nhâm Văn Tuấn bị bắt sau hơn 10 năm trốn khỏi nơi giam. Ảnh: QPVN

Theo đó, thực hiện công tác truy nã tội phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an tại Lào và Bộ Công an Lào vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nhâm Văn Tuấn tại Lào.

Theo hồ sơ năm 2013, Nhâm Văn Tuấn bị Tòa án quân sự Quân khu 5 xử phạt 28 năm tù về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Đến tháng 11-2015, Nhâm Văn Tuấn cùng Triệu Quân Sự trốn trại T10 Quân khu 5. Triệu Quân Sự bị bắt ngay sau đó còn Nhâm Văn Tuấn trốn sang nước ngoài.

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng áp giải Nhâm Văn Tuấn về nơi giam. Ảnh: QPVN

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 ra Quyết định truy nã ngày 8-11-2015 đối với Nhâm Văn Tuấn về tội trốn khỏi nơi giam, giữ.

Cục Điều tra hình sự trực tiếp phối hợp với các lực lượng truy bắt và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận Tuấn tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và giao Phòng Điều tra hình sự Quân khu 5 áp giải Tuấn về Trại tạm giam quân sự Quân khu 5 để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.