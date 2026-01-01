Huỳnh Cao Cường ‘Đức Năng Thắng Số’ và chiêu trò lừa đảo dưới vỏ bọc 'hiệp sĩ" 01/01/2026 21:51

(PLO)- Lợi dụng sự tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia, Huỳnh Cao Cường "Đức Năng Thắng Số" đã dàn dựng các clip giải cứu để nâng tiền chuộc người, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin về việc triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong số 41 người bị khởi tố, Huỳnh Cao Cường là mắt xích quan trọng, lợi dụng sự hoảng loạn, lo lắng của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia để trục lợi.

Trục lợi dưới danh nghĩa “hiệp sĩ”

Theo Công an TP.HCM, Huỳnh Cao Cường là chủ các tài khoản mạng xã hội “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”.

Huỳnh Cao Cường (áo đen, bên phải) và những người liên quan đã bị Công an TP.HCM bắt tạm giam. Ảnh: CA

Với trang Facebook có 199 ngàn lượt theo dõi và kênh TikTok 371 ngàn lượt theo dõi cùng hơn 3 triệu lượt thích, Cường đã xây dựng một vỏ bọc đạo đức hoàn hảo. Trên các nền tảng này, Cường thường xuyên đăng tải những video dàn dựng cảnh giải cứu nạn nhân nghẹt thở tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia.

Thực chất, các cuộc giải cứu này không xuất phát từ tinh thần nghĩa hiệp mà là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.

Khi các gia đình có con em bị bán sang Campuchia liên hệ cầu cứu, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó bí mật móc nối với các nhóm tội phạm bên kia biên giới.

Công an TP.HCM lấy lời khai với Cường. Ảnh: CA

Tài liệu điều tra cho thấy, nếu phía Campuchia ra giá chuộc nạn nhân từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình mức giá từ 280 đến 400 triệu đồng. Vì lo lắng cho an nguy của người thân và tin vào độ uy tín của Cường trên không gian mạng, nhiều gia đình đã vay mượn khắp nơi để chuyển tiền. Số tiền chênh lệch này, Cường đút túi.

Không dừng lại ở việc môi giới, Cường còn điều hành hoạt động vận chuyển người vượt biên trái phép. Cường chỉ đạo đàn em thuê ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh cũ) để đón người theo các đường mòn, lối mở nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi vượt biên thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là quán ăn Cường 79 (TP.HCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã nộp đủ số tiền "chuộc" như đã thỏa thuận.

Cường thường xuyên đăng tải các clip về việc giải cứu, cảnh báo lừa đảo trên trang cá nhân thu hút rất đông người xem. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức như trên, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Thủ đoạn như nhóm của Nguyễn Thanh Hải - "hiệp sĩ Bình Dương"

Quá trình triệt phá đường dây này bắt đầu từ việc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM rà soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng phát hiện và chặn dừng các ô tô nghi vấn tại khu vực Quận 1 và Quận 7 (cũ).

Qua làm việc, công an xác định Trần Văn Chương đóng vai trò điều phối phương tiện, tổ chức đưa đón người nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch về TP.HCM.

Công an TP.HCM đang tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án xử lý nghiêm hành vi của Cường. Ảnh: CA

Từ "mắt xích" là Chương, Ban chuyên án đã lần ra hoạt động núp bóng hiệp sĩ của Cường và đặc biệt là nhóm của Nguyễn Thanh Hải (tức Hải "hiệp sĩ"). Các nhóm này hoạt động có tổ chức, chia thành nhiều nhánh từ việc dẫn dụ nạn nhân qua chiêu bài "việc nhẹ lương cao", bán người cho các công ty lừa đảo, cho đến việc đóng giả người đi giải cứu để cưỡng đoạt tiền của gia đình nạn nhân.

Phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Vương quốc Campuchia, Công an TP.HCM đã tổ chức truy bắt và giải cứu thành công 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia). Tại đây, lực lượng công an cũng thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động, là những công cụ quan trọng dùng để quản lý đường dây và thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cường quảng cáo việc hỗ trợ, giúp đỡ người bị lừa bán sang Campuchia trên trang cá nhân. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, các nạn nhân bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua đường thủy hoặc đường bộ tại biên giới Tây Ninh, An Giang, sau đó bị ép buộc lao động trái ý chí. Nếu muốn trở về, gia đình phải nộp số tiền lớn. Các nhóm "hiệp sĩ" như Cường và Hải đã tận dụng kẽ hở này để ra giá trên sự lo lắng của người thân nạn nhân rồi nhảy vào "ăn chia" trên số tiền chuộc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 41 bị can với năm tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các tài khoản mạng xã hội thường xuyên khoe khoang thành tích giải cứu hoặc các lời mời chào việc làm không rõ ràng.

Khi có người thân gặp nạn tại nước ngoài, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an địa phương hoặc Cục Cảnh sát hình sự để được hỗ trợ theo con đường chính thống và ngoại giao, tuyệt đối không tự ý chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng là "hiệp sĩ" trên mạng xã hội.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.