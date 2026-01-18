Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh 18/01/2026 18:24

(PLO)-Từ những dấu hiệu bất thường trên thị trường gas, công an tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Những ngày đầu tháng 1-2026, thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nhiều tỉnh, thành phía Nam xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Lượng gas lưu thông lớn, giá bán cạnh tranh, nhưng chất lượng khó kiểm soát.

Từ những nghi vấn ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã xác lập chuyên án, tung trinh sát kiên trì lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất, san chiết và buôn bán gas giả hoạt động tinh vi, có sự phân công chặt chẽ, trải dài từ Tây Ninh đến TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Các đối tượng thuê nhiều kho bãi, lập đại lý phân phối, sử dụng phương tiện vận chuyển lớn nhằm đưa gas giả len lỏi ra thị trường.

Lực lượng Công an phát hiện hàng trăm bình gas giả các loại. Ảnh: CATN

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, thời điểm phá án được xác định. Lúc 15 giờ 45 phút ngày 14-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ công tác đồng loạt ra quân.

12 địa điểm trong và ngoài tỉnh bị công an khám xét. Các kho san chiết, điểm tập kết, đại lý gas lần lượt được kiểm tra, bóc tách từng mắt xích trong đường dây. Kết quả ban đầu cho thấy quy mô hoạt động vượt xa dự đoán.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, lấy lời khai 16 đối tượng có liên quan. Trong đó, 3 đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu gồm: PHN (44 tuổi, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), chủ nhà kho san chiết gas tại xã Long Cang; NTKN (39 tuổi), vợ của PHN; và ĐVQ (31 tuổi, ngụ xã Bến Lức), chủ đại lý gas Trường Thịnh.

Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ khối lượng tang vật đặc biệt lớn. Cụ thể, có 6.252 vỏ chai LPG các loại, 4.552 chai LPG đã có gas, 22.945 màng co, 27.453 tem, 661 nút nhựa. Ngoài ra còn có 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò dùng cho việc san chiết trái phép, 17 điện thoại di động, 1 bồn chứa gas, 20 xe ô tô tải, 3 xe mô tô, 2 cân cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu liên quan.

Một điểm tập kết với hàng trăm bình gas nghi giả nhãn hiệu bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ. Ảnh: CATN

Những con số này cho thấy đường dây không chỉ hoạt động nhỏ lẻ mà mang tính công nghiệp, có tổ chức, với đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ việc sản xuất gas giả trong thời gian dài.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán gas giả, giả mạo nhiều nhãn hiệu gas phổ biến trên thị trường như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas… Sau khi san chiết, dán tem, màng co, số gas giả này được phân phối đi nhiều địa phương để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hành vi này không chỉ xâm phạm quyền lợi doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người tiêu dùng, đặc biệt trong quá trình sử dụng gas sinh hoạt.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Một đường dây gas giả quy mô lớn bị triệt phá, đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm hại trực tiếp đến an toàn xã hội.