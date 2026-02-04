Màn đấu trí của Cảnh sát hình sự và bí mật từ chiếc điện thoại giấu kín 04/02/2026 06:02

Ngày 3-2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Dương Thị Kim Liên (42 tuổi) ngụ xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Lá thư ngắn nhưng tràn đầy xúc động, cảm ơn lực lượng Cảnh sát hình sự đã giúp đỡ, hỗ trợ đưa con trai bà Liên là DTP từ Campuchia về nước an toàn.

Lá thư cảm ơn của bà Dương Thị Kim Liên.

Theo hồ sơ, tháng 10-2025, P lên mạng xã hội tìm việc làm thêm. Một lời mời nhanh chóng xuất hiện, làm phụ xe ô tô, thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, không hợp đồng, không địa chỉ rõ ràng. P nhận được một cuộc hẹn.

Sau đó, P đến TP.HCM, rồi được hướng dẫn vượt biên sang Campuchia. Khi nhận ra sự thật, mọi lối quay về đã khép lại. P bị nhốt trong một ổ lừa đảo, buộc tham gia các hoạt động dụ dỗ, lừa người Việt qua mạng.

Nếu không đạt chỉ tiêu P bị đe dọa, kiểm soát chặt chẽ từng giờ; phải chịu những trận đòn roi, tra tấn dã man…

Đến ngày 21-12-2025, tại Việt Nam, bà Liên nhận được cuộc gọi từ một tài khoản Facebook, thông báo con trai đang làm việc ở Campuchia và yêu cầu chuộc về với số tiền 200 triệu đồng nếu không tính mạng con trai sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng chú ý, sau cuộc gọi đe dọa, P đã bí mật liên lạc bằng tin nhắn với mẹ mình bằng điện thoại di động giấu được và yêu cầu mẹ không hợp tác với bọn lừa đảo.

Lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các công dân vừa được Campuchia trao trả.

Sau khi suy nghĩ trắng đêm, sáng hôm sau bà Liên quyết định đến trình báo vụ việc cho cơ quan Công an nhờ giúp đỡ. Từ khoảnh khắc đó, một cuộc giải cứu xuyên biên giới âm thầm bắt đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức xác lập phương án phối hợp quốc tế bởi xác định duy trì an toàn cho P là ưu tiên số 1 nhưng giữ được kết nối bí mật mới là chìa khóa để phá án.

Cảnh sát đã thực hiện một kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ "ngược" cho nạn nhân thông qua người mẹ là bà Liên theo nguyên tắc "tàng hình" khi hướng dẫn P cách giấu điện thoại, chỉ liên lạc vào những khung giờ chết của bọn quản lý để tránh bị phát hiện.

Cảnh sát cũng hướng dẫn bà Liên cách thương lượng kéo dài thời gian với nhóm đối tượng ở Campuchia, tỏ ra đang xoay xở tiền nhưng gặp khó khăn, nhằm đánh lạc hướng và bảo đảm an toàn cho con trai.

Công an Lâm Đồng tiếp nhận công dân do phía Campuchia giao tại cửa khẩu Hoa Lư, Đồng Nai.

Không vội vàng, từng tài khoản mạng xã hội được rà soát, từng hình ảnh, dấu vết liên quan được bóc tách. Mỗi tin nhắn gửi đi của P là một lần đánh cược. Mỗi lần kết nối thành công để khoanh vùng "tọa độ đen" giữa vùng biên viễn phức tạp là thêm một mảnh ghép cho kế hoạch giải cứu.

Một cuộc đấu trí thầm lặng giữa lực lượng chức năng và các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Sau hơn một tháng đấu trí căng thẳng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ngày 22-1-2026, chiến dịch giải cứu chính thức diễn ra. P được đưa ra khỏi sào huyệt an toàn trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Cuộc giải cứu an toàn, không tiếng súng, không ồn ào nhưng là kết quả của sự kiên trì, mưu trí và tính toán chính xác từng bước.

Những ngày sau đó, bà Liên gửi một lá thư ngắn đến Phòng Cảnh sát hình sự. Không dài dòng nhưng đủ để nói thay hàng chục đêm mất ngủ, hàng ngàn phút giây thắt ruột của một người mẹ và sự tận tụy của những chiến sĩ Công an.

Không có "việc nhẹ" nào mang lại "lương cao" ở bên kia biên giới, chỉ có những hố đen chờ chực nuốt chửng những người nhẹ dạ. Nếu không có chiếc điện thoại bí mật và sự can thiệp mưu trí của lực lượng Cảnh sát hình sự, kết cục của P. có lẽ đã khác. Hãy cảnh giác trước khi quá muộn.