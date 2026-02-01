Cà phê dỏm: 100% đậu nành tẩm hóa chất kết hợp bao bì sang chảnh 01/02/2026 13:49

(PLO)- Hai điểm với nhiều tấn cà phê dỏm bị phát hiện ở Lâm Đồng cho thấy đều có công thức chung là bao bì bắt mắt, thương hiệu sang chảnh, giá rẻ bất ngờ.

Trong những tháng gần đây, thị trường cà phê xuất hiện một nghịch lý, cà phê với giá bán rẻ bất thường nhưng bao bì lại bóng bẩy, bắt mắt, len lỏi từ chợ dân sinh, quán cà phê bình dân đến các sàn bán hàng trên mạng xã hội. Đằng sau lớp áo “cà phê nguyên chất” ấy hầu hết là cà phê dỏm mang lại rủi ro sức khỏe không hề nhỏ.

Cảnh sát Kinh tế bắt giữ hàng tấn cà phê làm bằng đậu nành và hương liệu.

Hàng tấn cà phê làm bằng đậu nành

Như PLO đã đưa, từ một dấu hiệu nghi vấn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chặn đứng một đường dây sản xuất cà phê bằng đậu nành tẩm hóa chất quy mô lớn. Cụ thể, ngày 27-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra xe tải 48C-093.73, phát hiện 1.056 gói cà phê thành phẩm không hóa đơn, nghi không đảm bảo chất lượng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại WORLD COFFEE tại phường Bắc Gia Nghĩa phát hiện hơn 4 tấn cà phê thành phẩm cùng 3.000kg nguyên liệu thực chất là hỗn hợp đậu nành trộn hương liệu công nghiệp đang chờ ngày lên sàn. Đại diện công ty thừa nhận đã trộn đậu nành với cà phê nhân và hương liệu để giảm chi phí, bán ra thị trường với giá rẻ.

Điều đáng lo ngại là WORLD COFFEE không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện một vụ khác tại Kiến Đức, chỉ cách công xưởng WORLD COFFEE vài chục cây số.

Vụ bắt giữ công xưởng cà phê ở Kiến Đức tháng 10-2025.

Chủ cơ sở "Lương Gia Coffee" ở Kiến Đức thừa nhận, vì giá cà phê nhân tăng cao, họ đã khai tử luôn thành phần cà phê hạt, thay thế bằng 100% đậu nành rang cháy. Để đa dạng mẫu mã, các đối tượng thậm chí ra chợ Kim Biên (TP.HCM) mua bao bì in sẵn những cái tên mỹ miều như "Arabica Hương Chồn", "Mộc Nhiên Buôn Ma Thuột" để đánh lừa thị giác người mua.

Cà phê dỏm và công thức chung đáng sợ

Hai vụ việc mà Công an bắt giữ tại Lâm Đồng cho thấy một mô hình gian lận “chuẩn hóa” đang hình thành: Thứ nhất, đánh vào thị giác và túi tiền. Các cơ sở này đầu tư rất mạnh vào bao bì, thiết kế đẹp, tên gọi gợi vùng nguyên liệu nổi tiếng, mã vạch đầy đủ.

Bao bì các loại cà phê này đều rất bắt mắt.

Giá bán rẻ tạo cảm giác mua hời. Đây là đòn tâm lý đánh vào bộ phận người tiêu dùng chuộng hình thức nhưng thiếu thông tin. Khi bao bì càng đẹp, lòng tin càng dễ bị đánh cắp. Thực tế, chi phí cho cái túi giấy sang trọng đôi khi còn đắt hơn cả đống đậu nành kèm hóa chất bên trong.

Thứ hai, đánh vào kẽ hở quản lý và thói quen tiêu dùng. Việc pha trộn đậu nành, hương liệu với tỷ lệ cao, thậm chí 100% đậu nành, giúp chi phí giảm sâu nên bán ra với giá rất rẻ. Hầu hết các mẫu cà phê bị thu giữ đều có chung một đặc điểm thông tin địa chỉ thường mập mờ hoặc giả mạo tại các thủ phủ cà phê. Giá bán ra thị trường rẻ đến mức vô lý, chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 giá cà phê nguyên chất cùng loại.

Đây là điểm cực kỳ nguy hiểm, người uống không biết mình đang nạp gì vào cơ thể, từ phụ gia, hương liệu không rõ nguồn gốc đến nguy cơ tích lũy lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cảnh sát đang kiểm đếm tang vật thu giữ.

Cà phê là thức uống phổ biến, được dùng mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Với cà phê dỏm rủi ro không đến ngay tức thì mà âm thầm, kéo dài, khó truy nguyên. Đó chính là điều khiến cà phê dỏm nguy hiểm hơn nhiều loại hàng giả khác.

Việc liên tiếp phát hiện các điểm sản xuất cà phê dỏm ở Lâm Đồng cho thấy cuộc chiến với thực phẩm giả không còn là câu chuyện đơn lẻ, mà là bài toán về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ thương hiệu cà phê quốc gia.

Lực lượng chức năng cảnh báo: Đậu nành tẩm hương liệu khi pha sẽ cho ra nước đen đặc, nhiều bọt và mùi thơm của hóa chất, khác hẳn với vị thanh, đắng nhẹ và mùi hương tinh tế của cà phê thật. Đừng để những chiếc bao bì hào nhoáng và mức giá rẻ đánh lừa chúng ta.