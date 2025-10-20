Phát hiện hàng tấn cà phê dỏm, 100% là đậu nành tẩm hương liệu 20/10/2025 10:42

Ngày 20-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán cà phê dỏm xảy ra tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng cà phê dỏm bị thu giữ.

Trước đó, ngày 7-10, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành dừng, kiểm tra hàng hóa là cà phê bột chở trên xe tải 92C-211.53 tại xã Kiến Đức.

Thời điểm kiểm tra, ông Trần Lê Tứ khai toàn bộ số cà phê chở trên xe đều là cà phê dỏm, 100% đậu nành tẩm hương liệu.

Số cà phê dỏm này đang được đưa đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Ông Tứ cho rằng mình chỉ là nhân viên cơ sở sản xuất cà phê Lương Gia ở Phước Long, Bình Phước do Lương Anh Năng, Lương Anh Tài làm chủ.

Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong 2.057 gói cà phê bột đóng gói các loại với khối lượng hơn 1.000 kg và 20 bao tải chứa cà phê bột đã xay có nhãn hiệu cà phê bột Lương Gia coffee 1 với khối lượng 1.000 kg.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét tại địa điểm sản xuất cà phê dỏm của Lương Anh Năng và Lương Anh Tài, thu giữ hơn 80 bao tải chứa nguyên liệu là hạt đậu nành đã rang, tẩm hương liệu; ba bao tải chứa nguyên liệu là hạt cà phê đã rang cùng các loại hồ sơ, máy móc, công cụ, bao bì các loại nhãn hiệu cà phê Lương Gia và nhãn hiệu khác phục vụ sản xuất, đóng gói cà phê bột...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp đối với Lương Anh Tài, Lương Anh Năng, Trần Lê Tứ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hành giả là thực phẩm (cà phê bột)

Kết quả điều tra xác định cơ sở cà phê Lương Gia được Lương Anh Năng đăng ký thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê bột trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tháng 3-2015.

Do việc kinh doanh ở Quảng Nam không thuận lợi nên Năng chuyển vào sinh sống tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2023.

Trong thời gian này, Năng liên hệ dịch vụ để làm các thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm cho năm loại cà phê bột mang tên coffee Lương Gia 1, coffee Lương Gia 2, coffee Lương Gia 3, coffee Arabica Hương Chồn 1, Hương Chồn cafe No.1, đăng ký thành phần có gồm “Cafe Rosbuta Moka, đậu nành, muối, đường, bơ” và hàm lượng với công thức tỷ lệ 30% cà phê và 70% đậu nành.

Năng đặt in bao bì, bắt đầu sản xuất, kinh doanh cà phê bột tại Bình Phước. Để đa dạng hơn các dòng sản phẩm, Năng đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua thêm loại bao bì in sẵn tên sản phẩm là Mộc Nhiên Buôn Ma Thuột và Hương Chồn Ban Mê, Đắk Lắk.

Sau đó, yêu cầu người bán in thêm thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất là “khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước” và mã vạch. Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm cà phê bột là cà phê và đậu nành dạng hạt đã được rang và tẩm ướp hương liệu, phụ gia sẵn do Năng mua của một cơ sở rang gia công ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.

Từ tháng 6-2025, do giá thành cà phê tăng cao nên Năng rủ anh trai là Lương Anh Tài tham gia, sử dụng 100% nguyên liệu là đậu nành, không có cà phê hạt để sản xuất tám sản phẩm cà phê bột nêu trên.

Ngoài ra cơ sở cà phê dỏm này còn thuê mướn các nhân viên trong đó có Trần Lê Tứ (là em họ của Năng và Tài làm nhân viên sản xuất và bán hàng) với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng.