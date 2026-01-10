Công an Đồng Nai thông báo về vụ kem chống nắng giả của công ty chồng Đoàn Di Băng 10/01/2026 16:57

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai thông báo thu hồi các lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là hàng giả để phục vụ điều tra.

Ngày 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT đang điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu phân phối ra thị trường là giả, cần thu hồi để phục vụ điều tra, xử lý.

Các sản phẩm cần thu hồi gồm: Lô số 0020424 (ngày sản xuất 16-4-2024); lô số 0030624 (ngày sản xuất 25-6-2024) và lô số 0040724 (ngày sản xuất 13-7-2024).

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (sản phẩm chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong) liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để làm việc, cung cấp sản phẩm.

Trước đó, ngày 5-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can: Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group.

Căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.