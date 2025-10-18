Người dân Lâm Đồng lại trúng 'trọn gói' 14 tờ đặc biệt xổ số kiến thiết 18/10/2025 16:08

(PLO)- Người dân ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng, lần thứ năm trúng “trọn gói” 14 giải đặc biệt, 126 giải an ủi xổ số kiến thiết.

Ngày 18-10, tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết, vé số do Công ty phát hành ngày 16-10, ký hiệu 10K3, người dân tỉnh Lâm Đồng tại khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tiếp tục trúng thưởng.

Vé số trúng giải khuyến khích.

Theo anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết từ sáng ngày 17-10 đến nay anh đã đổi hàng chục vé số giải an ủi (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, 50 triệu đồng/giải) và giải khuyến khích (mỗi giải 6 triệu đồng là những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào so với giải đặc biệt). Đa phần những người đến đổi giải an ủi, khuyến khích đều là dân phường Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy và các khu vực lận cận.

Anh TVH cũng cho biết, 14 tờ trúng giải đặc biệt mỗi vé 2 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành ngày 16-10, ký hiệu 10K3 có dãy số 814132, người trúng ở Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận (cũ).

Như vậy chỉ mới 10 ngày trước, người dân Phan Thiết trúng "trọn gói” từ giải đặc biệt, an ủi đến khuyến khích vé số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành vào ngày 7-10, nay lại tiếp tục trúng 14 giải đặc biệt; 126 giải an ủi và 630 giải khuyến khích.

Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất năm lần trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu...