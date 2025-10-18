Thùng hành lý đánh rơi và lá thư tri ân đầy cảm xúc của vị du khách Hà Lan 18/10/2025 15:33

Trong muôn vàn chuyến đi, thứ quý giá nhất du khách mang về có lẽ không chỉ là món quà lưu niệm, mà là những câu chuyện về lòng tốt. Câu chuyện của ông Jan Fluijt, du khách quốc tịch Hà Lan, tại Lâm Đồng chính là một câu chuyện như thế.

Du khách người Hà Lan trao thư cảm ơn cho đại diện Công an xã Suối Kiết.

Ngày 18-10, Công an xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã trao tận tay ông Jan Fluijt một thùng hành lý tưởng chừng đã mất, hoàn tất một hành trình tìm kiếm đầy ấm áp.

Sự việc bắt đầu vào ngày 14-10 khi đang một mình rong ruổi trên chiếc mô tô từ Long Khánh (Đồng Nai) lên Đà Lạt theo chỉ dẫn của Google Maps, ông Jan Fluijt vô tình đánh rơi thùng hành lý bên hông xe khi đi qua địa phận xã Suối Kiết mà không hay biết.

Mãi đến khi dừng chân, phát hiện toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và thị thực nằm trong chiếc thùng đã bị đánh rơi, vị du khách mới tá hỏa quay ngược lại tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng. Buộc phải hủy chuyến đi, ông Jan Fluijt quay về khách sạn lưu trú trước đó ở Long Khánh, nhờ người hỗ trợ đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội trong tuyệt vọng.

Ông Jan nhờ người hỗ trợ đăng thông tin tìm tài sản.

Cũng trong thời điểm trên, anh Trần Văn Hiếu (trú thôn Gia Huynh, xã Suối Kiết) đã nhặt được chiếc thùng đánh rơi của vị du khách này và mang đến Công an xã Suối Kiết nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trưởng Công an xã Suối Kiết đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp tìm người đánh rơi tài sản; đồng thời đăng tải hình ảnh chiếc thùng lên trang Fanpage Facebook, nhờ sức mạnh lan tỏa của cộng đồng để thông tin có thể tiếp cận được chủ nhân sớm nhất.

Người du khách mừng rỡ nhận lại thùng hành lý.

Sáng 16-10, thông qua bài đăng của Công an xã và sự giúp đỡ của người dân địa phương, ông Jan Fluijt đã tìm được đường đến trụ sở Công an xã Suối Kiết. Sau khi xác minh đúng là tài sản của mình thông qua các giấy tờ quan trọng, vị khách người Hà Lan đã vỡ òa trong niềm vui và sự xúc động.

Không chỉ nhận lại tài sản, điều khiến ông Jan Fluijt xúc động hơn cả chính là sự tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng chức năng và sự tử tế của người dân Việt Nam.

"Mặc dù có rào cản về ngôn ngữ nhưng cán bộ rất chuyên nghiệp và tận tình giúp đỡ. Tôi rất vui khi lại tiếp tục du lịch khắp Việt Nam với tất cả hành lý của tôi. Việt Nam là đất nước thân thiện và đầy cảm hứng" - ông Jan Fluijt viết trong bức thư cảm ơn gửi gắm trọn vẹn sự tri ân.

Lá thư tri ân đầy cảm xúc của du khách người Hà Lan.

Qua sự việc này, vị du khách cho biết càng thêm yêu mến sự thân thiện, tận tình của đất nước và con người Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hành trình dang dở của mình để khám phá trọn vẹn cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực của dải đất hình chữ S.

Hành trình của ông Jan Fluijt giờ đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp, mà còn là lan tỏa thông điệp về lòng tốt và tình người Việt Nam - nguồn cảm hứng vô tận, khiến bất kỳ du khách nào cũng muốn quay trở lại…