Bờ kè chắn sóng biến mất sau một đêm, chủ đầu tư đổ cho thiên tai 17/10/2025 17:06

(PLO)- Bờ kè chắn sóng dài hơn 158m mới nghiệm thu chưa đầy hai năm ở Lâm Đồng “biến mất”, chủ đầu tư đổ cho thiên tai.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hồng Chính III ở xã Hòa Thắng, phát hiện những sai phạm, trong đó có bờ kè chắn sóng kiên cố dài hơn 158 m bỗng dưng biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm, thất thoát ngân sách hơn 1,7 tỉ đồng.

Bãi biển thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh PN.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án khu dân cư Hồng Chính III, ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 43 tỉ đồng, năm 2018 điều chỉnh còn 32,6 tỉ đồng, với diện tích 58.310 m² được triển khai với mục tiêu xây dựng khu dân cư mới, ổn định chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong tổng thể dự án, hạng mục thi công rọ đá, bờ kè chắn sóng, cống thoát nước có chiều dài 158,5 m đã được nghiệm thu thanh toán hồi tháng 12-2019 với hơn 1,7 tỉ đồng.

Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau, ngày 16-5-2021, hạng mục bờ kè chắn sóng kiên cố này xảy ra sự cố, toàn bộ bờ kè chắn sóng dài hơn 158 m bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn.

Sau sự cố, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, nay là Ban Quản lý dự án nông nghiệp (gọi tắt là BQLDA) tỉnh Lâm Đồng, không báo cáo sự cố công trình đến cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư tự ý làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, lập biên bản ghi nhận hạng mục bị cuốn trôi là do "thiên tai bất khả kháng", không phải lỗi của nhà thầu, đồng thời thống nhất giữ nguyên hiện trạng sạt lở.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định việc lập biên bản này là không có cơ sở pháp lý, không đúng quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng.

Hành vi không báo cáo sự cố cuốn trôi bờ kè chắn sóng dài hơn 158 m đã dẫn đến việc không thể tổ chức giám định, xác định nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, gây thất thoát hơn 1,7 tỉ đồng của nhà nước.

Ngoài sai phạm trên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm khác, như lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, thi công 152 m kè đá nằm ngoài ranh quy hoạch thu hồi đất của dự án, vi phạm Luật Xây dựng.

Thi công trên diện tích 318 m2 đất của người dân khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành việc xây dựng tuy nhiên chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, mới bố trí 17/267 lô đất để phục vụ tái định cư tại chỗ, chưa đáp ứng mục tiêu dự án…

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trước thuế hơn 237 triệu đồng do nghiệm thu không đúng khối lượng; thu hồi số tiền trước thuế 387 triệu đồng do thi công hạng mục 152 m kè đá nằm ngoài ranh dự án; thu hồi hơn 1,7 tỉ đồng đối với hạng mục rọ đá, kè chắn, cống thoát nước bị trôi toàn bộ vào năm 2021.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan ở Sở Xây dựng, giám đốc, phó giám đốc BQLDA từ khi triển khai dự án cho đến thời điểm thanh tra.

Kiểm điểm chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng trong việc phối hợp chưa kịp thời để xử lý dứt điểm các hộ lấn chiếm đất trong và ngoài ranh dự án từ tháng 10-2022 đến 29-8.

Chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của phó giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận và các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra.

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Bình và các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra…