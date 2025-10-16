Đề nghị xử lý 21 cán bộ liên quan dự án gây lãng phí kéo dài ở Lâm Đồng 16/10/2025 10:51

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra về dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê là một trong các công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Nông cũ, là một trong ba dự án hạ tầng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai tại Đắk Nông hồi tháng 6-2010.

Dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê. Ảnh VŨ LONG

Giai đoạn 2 dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê có tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương 750 tỉ đồng. Dự án dài hơn 25,7km, đi qua địa phận các xã Kiến Đức, Nhân Cơ, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Dự án giai đoạn 2 được phê duyệt cuối năm 2021, triển khai trong giai đoạn 2022–2025; tuy nhiên đến nay dự án vẫn thi công ì ạch.

Kết luận thanh tra nêu rõ: chủ đầu tư đã vi phạm Luật Xây dựng khi bàn giao mặt bằng, thông báo khởi công ba gói thầu trong khi chưa hề có mặt bằng sạch. Việc phân chia tỉ lệ cho các nhà thầu tại gói thầu số 17 (hơn 161 tỉ đồng) cũng được xác định là không đúng quy định.

Nghiêm trọng hơn, dự án trễ hẹn hơn 40 tháng, gây lãng phí nguồn lực công, làm trì hoãn sự phát triển của khu vực. Các khuyết điểm, sai phạm từ khảo sát, quy hoạch, quản lý tài nguyên, đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp đối với 21 cán bộ, công chức của các đơn vị liên quan đến hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đạo Nghĩa - Quảng Khê còn chậm trễ.

Các đơn vị, cá nhân phải kiểm điểm, xử lý gồm giám đốc, phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông dân dụng công nghiệp tỉnh Đắk Nông cũ, UBND TP Gia Nghĩa, bí thư, chủ tịch, cán bộ xã, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở NN&MT...

Dự án chỉ dài hơn 25 km nhưng trễ hẹn đến hơn 40 tháng.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, các trường hợp đã nghỉ công tác, chuyển công tác, thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Có hình thức xử lý phù hợp đối với lãnh đạo xã, các cá nhân trực tiếp phụ trách lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc UBND các xã Nhân Cơ, Đắk Nia (trước sắp xếp) liên quan đến khuyết điểm, sai phạm chậm trễ xác nhận nguồn gốc đất…

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án số 3 tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ động phối hợp với các sở, đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án giai đoạn 2, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí cho dự án trong năm 2025.

Đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công trên diện tích đã bàn giao mặt bằng, hoàn thành các hạng mục công trình chậm nhất ngày 31-12. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án có biện pháp xử lý theo quy định, thu hồi tiền tạm ứng.