HĐND TP.HCM xem xét ban hành bảng giá đất, áp dụng từ 1-1-2026 23/12/2025 11:38

(PLO)- HĐND TP.HCM sẽ xem xét ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có thông báo triệu tập kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 26-12, để tiếp tục xem xét các nội dung, chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế- xã hội.

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với đại biểu tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo dự kiến, kỳ họp này HĐND sẽ xem xét các tờ trình về: Quản lý khoản thu phân chia và tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội).

Xem xét, cho ý kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội thông qua như quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể TP quy định tại điểm a và điểm c khoản này; quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do.

Đặc biệt, HĐND sẽ xem xét ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026; Điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới nằm trên địa bàn TP vào phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội theo nhu cầu phát triển của TP; thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 3) theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn; quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) trên địa bàn. Cạnh đó là quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường...

HĐND TP.HCM cũng sẽ thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện ba dự án kết nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, HĐND TP sẽ cho ý kiến về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định chính sách khuyến khích, thu hút, phát huy vai trò của luật sư trong việc tham gia giải quyết, thực hiện các kế hoạch, nội dung, chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030.

Cạnh đó, HĐND TP cũng xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội.

Xem xét, cho chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc); chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương (300 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên, Bình Chánh); chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Giai đoạn 1).