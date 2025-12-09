HĐND TP.HCM họp kỳ cuối năm, quyết hàng loạt chính sách quan trọng 09/12/2025 08:53

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định những quyết sách được xem xét thông qua là những nội dung rất quan trọng, gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng thể chế đặc thù cho TP.

Sáng 9-12, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thường lệ cuối năm.

Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi với các đại biểu trước phiên khai mạc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm cả hệ thống chính trị TP tập trung hoàn thành năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025 và khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Võ Văn Minh, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều yếu tố phức tạp và khó đoán định; kinh tế toàn cầu phục hồi chưa vững chắc; lạm phát, lãi suất, biến động thị trường tài chính, thiên tai, biến đổi khí hậu… tiếp tục tác động đa chiều đến nước ta, trong đó có TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP cũng đang đối mặt với những hạn chế nội tại kéo dài, điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Dù vậy, TP đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp song song với đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước; tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,16 tỉ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá (13,5%) so với năm 2024; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt khoảng 746.438 tỉ đồng (bằng 109,6% so với cùng kỳ; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao), chiếm 31,2% cả nước; tổng chi ngân sách địa phương khoảng 282.063 tỉ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội…

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ triển khai công trình, dự án trọng điểm, đầu tư công, Nghị quyết 98/2023 còn chậm; hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội còn quá tải, thiếu đồng bộ; một bộ phận người dân còn khó khăn về nhà ở, việc làm, thu nhập; các vấn đề môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông vẫn là áp lực lớn đặt ra cho công tác lãnh đạo, quản lý.

Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ sáu sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển TP năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ họp sẽ nghe và thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và của giai đoạn 2026 - 2030; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; các tờ trình của UBND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các vấn đề quan trọng khác.

HĐND TP.HCM cũng sẽ cho ý kiến và quyết định hệ thống 53 nghị quyết tại kỳ họp, gồm 27 nghị quyết quy phạm pháp luật và 26 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết tập trung vào những nhóm vấn đề gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức công - tư, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách; phí, lệ phí; quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến nông, phòng chống dịch bệnh; chính sách hỗ trợ người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế; chính sách về nguồn nhân lực…

Đại biểu HĐND TP.HCM trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Đây là những nội dung rất quan trọng, gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng thể chế đặc thù cho TP, tạo hành lang pháp lý để khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Kỳ họp cũng sẽ nghe Chủ tịch UBND TP báo cáo, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của TP cũng như thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, báo cáo của TAND, VKSND TP.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, kỳ họp sẽ dành thời lượng thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và người dân theo dõi. Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm, gắn với đời sống dân sinh, an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông…

“HĐND TP yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, không né tránh, không hình thức” - ông Minh nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Minh khẳng định khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn, nội dung vừa rộng, vừa sâu, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa gắn với những vấn đề cấp bách, thiết thực của đời sống người dân. Vì thế, đòi hỏi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo, cân nhắc toàn diện để quyết nghị.