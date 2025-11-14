Chủ tịch HĐND TP.HCM: Thông qua 43 nghị quyết là thực hiện lời hứa với người dân, doanh nghiệp 14/11/2025 14:48

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định, mỗi nghị quyết được thông qua là thực hiện lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

Trưa 14-11, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định HĐND TP đã nghiên cứu thận trọng các tờ trình của UBND, xem xét kỹ lưỡng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, lắng nghe các đóng góp sâu sắc tâm huyết của các đại biểu và đã thông qua 43 nghị quyết.

"Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả" - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định.

Cùng đó, HĐND TP đã thông qua các nghị quyết quan trọng, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP.HCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hoá nghị quyết thành chương trình hành động, rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc từ cơ sở, không để nghị quyết đã ban hành nhưng không đi vào thực tiễn.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết HĐND TP.HCM.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết qua app. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Văn Minh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị và các đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ 2025 và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của HĐND TP.HCM.

Xác định rõ các mục tiêu, giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; chủ động chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao.