Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 14/11/2025 10:29

Sáng 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ để bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Đồng thời, 160/161 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, đạt tỉ lệ 99,38%.

Như vậy, Thường trực HĐND TP.HCM hiện nay có năm thành viên, gồm Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh và bốn Phó Chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Văn Thọ, ông Trần Văn Tuấn, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Thọ, tân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cam kết sẽ cùng Thường trực HĐND TP thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn; nâng cao vai trò, hiệu lực hoạt động của HĐND TP.HCM trong việc quyết định, giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo chính quyền địa phương gần dân, phục vụ nhân dân.

Tăng cường phân quyền, phân cấp phù hợp với thực tiễn TP.HCM, phát huy sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

Ông Thọ cũng cam kết cùng tập thể HĐND TP nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm mỗi nghị quyết ban hành đều bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của TP.

Thường trực HĐND TP sẽ chủ động hơn trong đề xuất các chính sách địa phương, kịp thời ban hành nghị quyết về những vấn đề cấp thiết, đồng thời phối hợp với UBND để quyết định các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo thẩm quyền được Quốc hội cho phép.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong quá trình xây dựng chính sách, ông Thọ sẽ đặc biệt chú trọng tính minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi, công khai dự thảo trên các phương tiện thông tin để tiếp thu ý kiến nhân dân, chuyên gia, đánh giá tác động đầy đủ trước khi ban hành. “Tôi tin rằng qua giám sát chặt chẽ và phản biện rộng rãi, các quyết sách của HĐND TP sẽ ngày càng chất lượng, khả thi, góp phần đưa TP.HCM phát triển nhanh và bền vững” – ông Thọ nêu trong chương trình hành động.

Ngoài ra, sau mỗi kỳ họp, tân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết sẽ cùng lãnh đạo UBND TP bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực thi nghị quyết để tránh tình trạng “quyết sách nằm trên giấy”.

“Bản thân tôi và các đại biểu HĐND TP sẽ không ngừng gần dân, sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào” - ông Thọ chia sẻ.